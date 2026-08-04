Фізично я почуваюся добре: Неймар зробив заяву щодо можливого завершення кар'єри

Неймар висловився про своє майбутнє після завершення контракту із Сантосом, який розрахований до кінця 2026 року.

Його слова передає Globo.

Зірковий бразилець заявив, що ще не ухвалив остаточне рішення щодо наступного кроку в кар'єрі. Футболіст не виключає можливість повісити бутси на цвях уже найближчим часом.

"Не знаю, як довго ще гратиму. Не планую зупинятися, але не знаю, скільки це триватиме. У мене контракт із Сантосом до грудня цього року. Я маю намір виконати його умови та гідно представляти клуб. Потім буду думати, що робити далі: залишитися в Сантосі чи перейти в інший клуб, завершити кар'єру чи продовжити грати. Поки що справді не знаю, що робитиму. До грудня ще далеко, потрібно рухатися від матчу до матчу. Фізично я почуваюся добре – це найголовніше", – сказав Неймар.

Зазначимо, що Неймар виступає за Сантос із січня 2025 року. Напередодні він підтвердив завершення кар'єри в національній збірній Бразилії.

В нинішньому сезоні найкращий бомбардир та асистент в історії "селесао" провів 18 матчів на клубному рівні. У них він забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі.