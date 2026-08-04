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Батько Неймара допустив повернення сина до збірної Бразилії

Софія Кулай — 4 серпня 2026, 15:29
Батько Неймара допустив повернення сина до збірної Бразилії
Неймар
Getty Images

Батько Неймара заговорив про можливе продовження виступів свого зіркового сина за збірну Бразилії.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

Він не виключив повернення капітана Сантоса у національну команду, який нещодавно підтвердив закінчення кар'єри у збірній.

"Я не можу гарантувати, що він на 100% завершив із "селесао". Можливо, він зможе повернутися", – заявив батько футболіста.

На що миттєво відреагував Неймар.

"Це ж не мій батько грає!", – відповів вінгер.

Нагадаємо, що про закінчення кар'єри у збірній Бразилії Неймар оголосив після вильоту з чемпіонату світу-2026 року від Норвегії в 1/8 фіналу (1:2).

У складі "селесао" зірковий гравець провів 130 матчів, у яких відзначився 80 голами та 59 асистами. За двома останніми показниками він є рекордсменом головної футбольної команди країни.

На прощальному для себе Мундіалі 34-річний вінгер двічі виходив на футбольне поле. Неймар забив гол престижу у ворота Норвегії з пенальті на останніх секундах зустрічі.

Одіозний бразилець результативно повернувся до клубу після ЧС-2026, а згодом стало відомо, що Неймар влаштував конфлікт з одноклубниками в роздягальні Сантоса після нічиєї з Шапекоенсе (2:2).

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