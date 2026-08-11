Неймар може возз'єднатися з Мессі в Інтер Маямі

Зірковий бразильський вінгер Сантоса Неймар може продовжити кар'єру в клубі МЛС Інтер Маямі.

Про це повідомляє Marca.

Контракт Неймара з Сантосом діє до кінця грудня поточного року, і, найімовірніше, не буде продовжений. Цим і хоче скористатися Інтер Маямі, який прагне відродити легендарне тріо Неймар-Мессі-Луїс Суарес, яке виблискувало в минулому десятилітті в складі Барселони.

У поточному сезоні на рахунку 34-річного бразильця 8 голів і 5 асистів у 19 матчах за Сантос у всіх турнірах. Неймар брав участь у чемпіонаті світу 2026 року, де відзначився голом у матчі проти Норвегії в 1/8 фіналу. Після турніру він завершив кар'єру в збірній Бразилії, проте на клубному рівні припиняти виступи поки що не планує.