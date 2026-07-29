Неймар: Не думаю, що захочу повернутися в збірну Бразилії

Зірковий вінгер Сантоса Неймар підтвердив, що його рішення завершити кар'єру в збірній Бразилії було остаточним.

Слова 34-річного ветерана наводить TNT Sports.

"Гадаю, моя історія зі збірною Бразилії завершилася. Я віддав їй усе. Усе своє серце й усе своє життя, але зараз не думаю, що захочу повернутися", – сказав вінгер.

Про завершення кар'єри в збірній Бразилії Неймар оголосив після вильоту з чемпіонату світу 2026 року від Норвегії в 1/8 фіналу.

Неймар у складі національної команди Бразилії провів 130 матчів, в яких відзначився 80 забитими м'ячами та 59 асистами. За двома останніми показниками він є рекордсменом "селесао".

На прощальному для себе чемпіонаті світу вінгер двічі виходив на футбольне поле. Він забив гол престижу у ворота Норвегії з пенальті на останніх секундах зустрічі.