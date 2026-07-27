Неймар влаштував конфлікт з одноклубниками в роздягальні Сантоса після нічиєї з Шапекоенсе – ЗМІ

Зірковий вінгер Сантоса Неймар вступив у конфлікт із двома одноклубниками у перерві та після завершення матчу 20-го туру Серії А проти Шапекоенсе.

Про це повідомляє Globo.

Екснападник каталонської Барселони у цій зустрічі відкрив рахунок, а вже потім після двох пропущених голів зумів відновити паритет, реалізувавши пенальті на 89-й хвилині гри. У підсумку матч завершився з нічийним рахунком на табло 2:2.

Утім, як зазначається, Неймар вирішив влаштувати догану двом своїм молодим одноклубникам Габріелю Бонтемпо та Жоау Ананіасу

Він назвав 21-річного Бонтемпо "шматом лайна" та заявив, що той гратиме в Серії B у наступному сезоні разом з Шапекоенсе, яке наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці бразильської першості. А Ананіасу Неймар оголосив, що він не має необхідних технічних якостей, після того, як 19-річний допустився автогола в свої ворота.

Як стверджується, ця риторика зіркового нападника не сподобалася тренерському штабу, футболістам та іншим представникам клубу.

Хоча в коментарях через свої пресслужби самі футболісти заявили, що це була лише загальна розмова без образ, видання зазначає, що відносини між Неймаром та одноклубниками вже давно перебувають у напруженому стані.

Футболістам дискомфортно, коли зірковий вінгер критикує їх після програних матчів. А деякі легіонери Сантоса відчувають страх з приводу цієї ситуації. Певна кількість молодих футболістів, які вважали Неймара своїм кумиром, розчарувалися у ньому після цих всіх подій.

Зауважимо, що це не перший конфлікт за участю зіркового вінгера з партнерами по команді, про який інформував ЗМІ. Раніше Неймар дав ляпаса Робінью Жуніору.