Феєрія Мессі продовжиться, Мбаппе проти Іраку, а Голанд екзаменує Сенегал: анонс 12-го дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 з футболу триває другий тур групового етапу. 12-й ігровий день подарує уболівальникам можливість насолодитися грою Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе.

Також футбольні фани можуть побачити чергові голи Ерлінга Голанда, але тепер вже у сенегальські ворота, а у заключному поєдинку Йорданія зійдеться з Алжиром.

Розклад матчів 12-го дня ЧС-2026

В ігровій програмі 22 червня запланований лише один поєдинок, у якому чинний чемпіон світу Аргентина зіграє проти Австрії.

Інші три матчі відбудуться у ніч проти 23 червня, у першому із трьох фіналіст ЧС-2022 зустрінеться з Іраком.

Понеділок, 22 червня

20:00. Аргентина – Австрія (Група J)

Вівторок, 23 червня

00:00. Франція – Ірак (Група I)

03:00. Норвегія – Сенегал (Група I)

06:00. Йорданія – Алжир (Група J)

Аргентина – Австрія: екзамен від чинного чемпіона

Ігрову програму дня відкриє протистояння Аргентина – Австрія, яке відбудеться на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні.

Обидві збірні переможно стартували на ЧС-2026: Аргентина розтрощила Алжир 3:0, а Австрія впевнено обіграла Йорданію 3:1.

Поєдинок проти алжирців став справжнім бенефісом Ліонеля Мессі, який тричі засмутив голкіпера Люку Зідана, сина легенди збірної Франції та Реала.

Нагадаємо, що хеттрик дозволив Лео повторити рекорд німця Мірослава Клозе за забитими м'ячами на чемпіонатах світу. Також Мессі став третім найстаршим автором гола в історії ЧС та очолив рейтинг найстарших авторів дубля та хеттрика на Мундіалях.

Ліонель Мессі Getty Images

Історія зустрічей

Майбутнє лобове протистояння стане лише третім в історії для цих національних команд. Аргентина востаннє грала проти Австрії ще 36 років тому. 3 травня 1990 року збірні розписали мирову 1:1.

До прикладу, у дебютній грі (у 1980-му) між цими командами аргентинці розгромили австрійців 5:1. Хеттрик у тому товариському поєдинку оформив легендарний Дієго Марадона. Завдяки такій результативності він досі залишається найкращим бомбардиром в цій очній дуелі.

Орієнтовні склади:

Обидві збірні підходять до очного матчу із кадровими втратами. Ліонель Скалоні не зможе розраховувати на захисника Марселя Леонардо Балерді, а австрійська команда не дорахується півзахисника РБ Лейпцига Крістофа Буамгартнера.

Аргентина: Мартінес – Моліна, Ромеро, Мартінес, Медіна – Де Пауль, Мак Аллістер, Фернандес, Альмада – Мессі, Мартінес

Мартінес – Моліна, Ромеро, Мартінес, Медіна – Де Пауль, Мак Аллістер, Фернандес, Альмада – Мессі, Мартінес Австрія: Шлагер – Мвене, Алаба, Лінгарт, Лаймер – Шлягер, Зайвальд, Забітцер, Чуквуемека, Шмід – Арнаутович

Франція з Мбаппе спробує "покласти на лопатки" Ірак

Поєдинок стартує у ніч проти 23 червня (о 00:00 за київським часом) на арені "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії. Матч розсудить 45-річний Дрю Фішер із Канади.

Команда Дідьє Дешама спробує продовжити свою переможну серію на ЧС-2026. У стартовому турі французи впевнено обіграли Сенегал із рахунком 3:1. Кіліан Мбаппе став автором дублю та став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції (перевершив Олів'є Жиру, у якого 57 голів) та окремо на чемпіонатах світу (побив рекорд Жуста Фонтена, у якого було 13 м'ячів).

Кіліан Мбаппе Getty Images

Натомість Ірак невдало зіграв проти Норвегії – поразка 1:4. Дубль у їх ворота оформив Ерлінг Голанд. Нападник Манчестер Сіті результативно дебютував на ЧС.

Цікаво, що наступний поєдинок стане для лідера Ле Бльо" Мбаппе ювілейним – 100-м у футболці національної команди.

Історія протистояння

Найближча гра між Францією та Іраком стане дебютною лобовою зустріччю. Ця відсутність очних дуелей додає інтриги даному матчу.

Орієнтовні склади:

Нападник Меме та захисник Ахмед Ях'я не допоможуть збірній Іраку проти дворазового чемпіона світу. А от у складі "Ле Бльо" під питанням участь півзахисника Орельєна Чуамені.

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь – Коне, Рабіо, Олісе, Дембеле, Баркола – Мбаппе

Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь – Коне, Рабіо, Олісе, Дембеле, Баркола – Мбаппе Ірак: Хашім – Доскі, Хашем, Тахсін, Алі – Джасім, Шер, Аль-Аммарі, Баєш – Аль-Хамаді, Хуссейн

Норвегія – Сенегал: битва континентів

Норвежці грають на своєму четвертому Мундіалі в історії. У двох із трьох попередніх виступах на ЧС Норвегія виходила у стадію плейоф, але зупинялася в 1/8 фіналу. Обидва рази програвала Італії (1:2 у додатковий час та 0:1 в основний).

Ерлінг Голанд Getty Images

Якщо підопічні Столе Сольбаккена переможуть у найближчому поєдинку, то наберуть 6 балів та гарантують собі путівку у плейоф ЧС-2026. Після першого туру норвезька збірна очолює квартет I, хоча Франція теж набрала 3 бали та йде другою.

Сенегал та Ірак наразі мають у своєму активі "бублики". У наступній зустрічі підопічним Папа Тьяві не можна програвати, якщо команда прагне вийти до наступного раунду турніру.

Як Норвегія та Сенегал грали у минулому?

Наступна зустріч стане лише другою очною та першою офіційною між Норвегією та Сенегалом.

Дебютна гра датована ще 1 березня 2006 року. Товариський поєдинок закінчився перемогою сенегальців 2:1. Усі три результативні удари були забиті у першому таймі.

Орієнтовні склади:

І Норвегія, і Сенегал не мають втрат напередодні лобового поєдинку.

Норвегія: Нюланд – Ріерсон, Аєр, Лісакер Геггем, Вольфе – Едегор, Берге, Аурснес, Нуса – Серлот, Голанд

Нюланд – Ріерсон, Аєр, Лісакер Геггем, Вольфе – Едегор, Берге, Аурснес, Нуса – Серлот, Голанд Сенегал: Менді – Діуф, Ніакате, Кулібалі, Діатта – П. Гує, І. Гує, Мане, Ндіає, Сарр – Джексон

Йорданія – Алжир: дуель аутсайдерів квартету J

У заключному матчі Йорданія та Алжир можуть здобути свої перші бали на поточному Мундіалі та реабілітуватися за поразки на старті.

Наразі обидві збірні є аутсайдерами групи J – 3-тя та 4-та позиції.

Йорданська збірна взагалі може здобути свої перші бали та дебютну перемогу в історії ЧС, адже цей Мундіаль є для команди першим.

Австрія – Йорданія на ЧС-2026 Getty Images

Натомість Алжир вже має досвід виступів на чемпіонатах світу – тричі зупинялася на груповому етапі та одного разу дісталася до 1/8 фіналу.

Історія дуелі

Йорданія та Алжир лише одного разу грали між собою. Перша зустріч відбулася у 2004-му та закінчилася нічиєю 1:1. Поєдинок мав товариський характер.

Орієнтовні склади:

Обидві національні команди підходять до очного протистояння у бойових складах.

Йорданія: Абулайла – Насіб, Аль-Араб, Абуальнаді – Хаддад, Аль-Рашдан, Аль-Равабдех, Абу Таха, Аль-Фахурі, Ольван – Тамарі

Абулайла – Насіб, Аль-Араб, Абуальнаді – Хаддад, Аль-Рашдан, Аль-Равабдех, Абу Таха, Аль-Фахурі, Ольван – Тамарі Алжир: Зідан – Бенсебаїні, Манді, Белаїд, Бельгалі, Аїт-Нурі – Будауї, Зеррукі, Маза, Марез – Гуїрі

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.