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Мессі повторив рекорд Клозе за забитими м’ячами на чемпіонатах світу

Олексій Мурзак — 17 червня 2026, 05:53
Мессі повторив рекорд Клозе за забитими м’ячами на чемпіонатах світу
Ліонель Мессі
Getty Images

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі повторив рекорд Мірослава Клозе за забитими м'ячами в межах чемпіонатів світу з футболу.

Зірковий форвард оформив хеттрик у матчі 1-го туру групи J проти команди Алжиру.

Наразі на рахунку аргентинця 16 голів у кар'єрі на чемпіонатах світу, які він забив у 27 матчах. Водночас Клозе це досягнення підкорилося за 24 зіграні поєдинки, однак досягнення німця, який давно завершив кар'єру, Ліонель ще має шанс побити.

Як відомо, Мессі також став першим футболістом в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу, і першим аргентинцем, який забив 200 голів за національну команду.

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Ліонель Мессі

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