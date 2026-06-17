Мессі повторив рекорд Клозе за забитими м’ячами на чемпіонатах світу

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі повторив рекорд Мірослава Клозе за забитими м'ячами в межах чемпіонатів світу з футболу.

Зірковий форвард оформив хеттрик у матчі 1-го туру групи J проти команди Алжиру.

Наразі на рахунку аргентинця 16 голів у кар'єрі на чемпіонатах світу, які він забив у 27 матчах. Водночас Клозе це досягнення підкорилося за 24 зіграні поєдинки, однак досягнення німця, який давно завершив кар'єру, Ліонель ще має шанс побити.

Як відомо, Мессі також став першим футболістом в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу, і першим аргентинцем, який забив 200 голів за національну команду.