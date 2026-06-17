Мбаппе побив два бомбардирські рекорди за збірну Франції у матчі з Сенегалом

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе перевершив два бомбардирські рекорди у матчі проти збірної Сенегалу.

Форвард обійшов Олів'є Жіру в рейтингу найкращих бомбардирів в історії французької збірної.

Кіліан наразі має у своєму активі 58 забитих м'ячів за національну команду, випередивши Жіру з 57-ма.

Також футболіст випередив за кількістю голів на чемпіонатах світу Жюста Фонтена, забивши два м'ячі у ворота сенегальців. Мбаппе має 15 голів, Фонтен же тепер на другій сходинці з 13-ма.

Рекордсменом по кількості голів у межах чемпіонату світу є Мірослав Клоз, який забив 16 м'ячів у 24-х іграх. Після матчу проти Сенегалу Мбаппе став найближчим претендентом на побиття рекорда Клоза. На третій сходинці Ліонель Мессі з 13-ма голами.

Нагадаємо, що у сезоні-2025/26 Кілліан Мбаппе зіграв у 44 матчах, де забив 42 голи й віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що цей же сезон француз завершив із найменшою кількістю захисних дій у розрахунку на 90 хвилин. Проте став найкращим гравцем мадридського Реала.

Наступний матч збірна Франції зіграє проти Іраку 23 червня о 00:00 за київським часом.