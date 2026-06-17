Мессі побив бомбардирський рекорд чемпіонатів світу, який належав Роналду

Ліонель Мессі забив три голи в матчі між збірними Аргентини й Алжиру (3:0) на чемпіонаті світу-2026, завдяки чому переписав історію футболу.

Він став найстаршим автором хеттрику на Мундіалях. Капітан "альбіселесте" записав собі це досягнення в актив у віці 38 років і 357 днів.

Аргентинець побив рекорд, який належав Кріштіану Роналду. Португалець на ЧС-2018 забив три м'ячі у ворота Іспанії, коли йому було 33 роки та 130 днів.

Ба більше, Мессі навіть став найстаршим автором дубля в історії. До цього рекорд належав Роже Міллі, який двічі забив на ЧС‑1990 збірній Колумбії в 1/8 фіналу (38 років і 34 дні).

Зазначимо, що завдяки такому перформансу Ліонель став також рекордсменом за кількістю голів на чемпіонатах світу. Наразі він ділить першу сходинку з легендою збірної Німеччини.