Мессі став третім найстаршим автором гола в історії ЧС: хто рекордсмен

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився хеттриком у матчі між збірними Аргентини й Алжиру (3:0) на чемпіонаті світу-2026, завдяки чому став одним із найстарших авторів голів в історії Мундіалів.

У віці 38 років і 357 днів він вийшов на третє місце у цьому списку. Лише два гравці випереджають капітана "альбіселесте".

Рекордсменом залишається камерунець Роже Мілла. Він у 42 роки та 39 днів забивав на ЧС-1994.

На другій сходинці розташовується португалець Пепе. Колишній захисник Реала у 39 років і 283 дні відзначався голом на Мундіалі-2022.

Найстарші автори голів в історії ЧС:

Роже Мілла (Камерун, ЧС-1994) – 42 роки та 39 днів Пепе (Португалія, ЧС-2022) – 39 років і 283 дні Ліонель Мессі (Аргентина, ЧС-2026) – 38 років і 357 днів Кріштіану Роналду (Португалія, ЧС-2022) – 37 років і 292 дні Гуннар Грен (Швеція, ЧС-1958) – 37 років й 236 днів

Зазначимо, що Мессі напередодні переписав ще низку рекордів. Він – перший гравець, який зіграв на шести чемпіонатах світу.

Також аргентинець став найстаршим автором дубля та хеттрика на Мундіалях. Окрім цього він наздогнав Мірослава Клозе й тепер ділить рекорд за кількістю голів на ЧС (по 16).

І це все Ліонель зробив у своєму 200-му поєдинку за збірну Аргентини. Загалом за національну команду він забив 120 м'ячів і віддав 64 асисти.