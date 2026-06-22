Можливо, це грає на руку слабшій команді: Скалоні несхвально відгукнувся про гідратацію на ЧС-2026

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловив критику щодо впровадження пауз на гідратацію на чемпіонаті світу 2026-го року, зазначивши, що вона дає можливість слабшим командам відновити сили.

Його слова передає ESPN.

"Легких матчів не буває, особливо на груповому етапі. Історично, а тепер ще й у форматі з 48 командами, груповий етап завжди був важким. А зараз ще й з урахуванням спеки та перерви на гідратацію. Матч постійно зупиняють, можливо, це грає на руку слабшій команді, бо в неї є час виправити ситуацію.

У неї є час пристосуватися. Зрештою, це робиться для того, щоб мати більше часу, але це розбиває гру на частини. Це чотири чверті, а в перерві у нас є лише три хвилини, щоб поговорити з гравцями між тим, як вони виходять на поле і повертаються з нього. Але так уже вирішено".

Аргентинський фахівець зазначив, що за час зупинки на водопій тренерські штаби можуть змінити план гри. Потім він заявив, що можливо був неправий, розповідаючи про перевагу слабшої команди через ці затримки, оскільки й більш атакувальний колектив зможе внести правки у свій малюнок гри. Загалом Скалоні пояснив, що ці нововведення стануть нормою сучасного футболу, й зрештою цей процес налагодиться.

"Концепція "чотирьох періодів" є реальною. Між тим, як гравці виходять на поле і знімаються з нього, у нас є лише три з половиною хвилини в перерві, щоб поговорити з ними. Так воно і є, і ось ми тут. Будь-які плани, які я маю на увазі, можуть змінитися залежно від того, що відбудеться протягом цих 22 або 23 хвилин. У нас на полі є атакуючі гравці, а також запасні на лаві. Ми шукаємо рішення – те саме, що ви б робили під час звичайного перерви.

Можливо, я ввів у оману, коли сказав, що це вигідно слабшій команді, адже це також допомагає атакуючій стороні внести корективи. Дивно пристосовуватися до цього. Зрештою це стане нормою, як і будь-яке інше вдосконалення. Поки що це здається незвичним, бо хід гри дуже розбитий. Ми намагаємося аналізувати ситуацію та вносити корективи. Матчі розвиваються по-різному, навіть у межах одного лише першого тайму. Я впевнений, що все налагодиться".

Нагадаємо, що наступний свій поєдинок на цьогорічній світовій першості "синьо-блакитні" проведуть 22 червня проти збірної Австрії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Напередодні Скалоні зазначив, що "Дас Тім" буде серйозним суперником для аргентинців.