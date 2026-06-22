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Такого більше не буде: зірка Ліверпуля – про вплив Мессі на збірну Аргентини

Денис Іваненко — 22 червня 2026, 11:54
Такого більше не буде: зірка Ліверпуля – про вплив Мессі на збірну Аргентини
Мессі та Мак Аллістер
Getty Images

Футболіст Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер поділився думками про гру та вплив Ліонеля Мессі на збірну Аргентини.

Його слова передає Goal.

Футболіст заявив, що капітана "альбіселесте" не можна ні з ким порівнювати. Він є феноменом, яким півзахисник щиро захоплюється.

"Мені дуже подобається бути поруч із Лео, такого більше не буде. Спостерігати за ним зблизька – це зовсім інше. Те, що він робить – це щось незвичайне. Зі свого боку я просто користуюся цим, він дуже важливий для того, щоб ми перемагали.

З іншого боку, я ним захоплююся. Дуже складно вчитися у нього, оскільки подумки ти це уявляєш, але зробити так само ніколи не вийде. Я вчуся у нього цінностям і скромності, які притаманні йому як особистості", – сказав Мак Аллістер.

Зазначимо, що напередодні Мессі провів свій 200-й матч за збірну Аргентини. В поєдинку проти Алжиру (3:0) він відзначився хеттриком, завдяки чому став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

У другому турі Мундіалю "албіселесте" зіграють з Австрією. Гра відбудеться 22 червня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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