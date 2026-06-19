Реванш Марокко, битва лідерів, а Бразилія йде за дебютною перемогою: анонс 9-го дня ЧС-2026

Другий тур групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу набирає обертів. Уболівальники вже насолодилися першими розгромними перемогами та були розчаровані в іграх своїх улюблених збірних.

У рамках дев'ятого ігрового дня зіграє 5-разовий тріумфатор Мундіалю, господар турніру прийме Австралію, Туреччина та Парагвай спробують набрати перші бали, а у центральній грі квартету С зустрінуться Шотландія та Марокко.

Розклад матчів дев'ятого дня ЧС-2026

Лише один поєдинок запланований у програмі ігрового дня 19 червня. Це буде зустріч лідерів квартету D – США та Австралії. Початок – о 22:00 (за київським часом).

У ні проти 20 червня фанати побачать друге протистояння збірної Бразилії на поточному Мундіалі, де "селесао" спробують оформити свою дебютну перемогу на ЧС-2026.

Шотландія та Марокко зійдуться у центральному матчі дня, а от Туреччина та Парагвай намагатимуться набрати свої перші бали на чемпіонаті світу-2026.

П'ятниця, 19 червня

22:00. США – Австралія (Група D)

Субота, 20 червня

01:00. Шотландія – Марокко (Група С)

03:30. Бразилія – Гаїті (Група С)

06:00. Туреччина – Парагвай (Група D)

США – Австралія: битва лідерів квартету D

Новий ігровий день розпочнеться матчем США – Австралія. Поєдинок відбудеться на "Lumen Field" у Сіетлі, а головним арбітром буде досвідчений німець Фелікс Цваєр.

Обидві національні команди переможно стартували на ЧС-2026. США розгромила Парагвай завдяки дублю нападника французького Монако Фоларіна Балогуна (4:1).

Фоларін Балогун Getty Images

Натомість Австралія впевнено обіграла Туреччину 2:0. Переможний старт австралійській збірній забезпечили результативні удари Нестора Іракунди та Коннора Меткафа.

Завдяки цим перемогам США та Австралія стали лідерами групи D. Натомість Туреччина та Парагвай із нулями посідають 3-тю та 4-ту сходинки відповідно.

Перемога дозволить ще за тур до кінця групового етапу гарантувати собі путівку у плейоф, куди вже пробилася першою збірна Мексики.

Історія протистояння:

У минулому ці збірні чотири рази перетиналися між собою на футбольному полі. Дебютний поєдинок відбувся у сезоні-1991/92 та закінчився мінімальною перемогою Австралії (1:0). Це наразі перша та єдина звитяга австралійців над американцями.

У 1998-му національні команди розписали єдину на тепер нічию 0:0. А у двох наступних іграх були зафіксовані перемоги США – 3:1 та 2:1. Востаннє ці збірні грали між собою у 2025 році.

Цікаво, що наступний матч буде першим офіційним між США та Австралією.

Одним із найкращих голеадорів у лобовому протистоянні залишається американський нападник Хаджі Райт (2 голи). Вже 19 червня форвард Ковентрі може покращити свою статистику та стати найкращим бомбардиром в очних зустрічах.

Орієнтовні склади:

Під питанням участь у матчі футболіста італійського Мілана Крістіана Пулішича. Один із лідерів збірної США тренувався за індивідуальною програмою після того, як отримав болючий удар по лівій нозі у переможному матчі проти Парагваю (4:1) і був замінений у перерві.

США: Фріс – Дест, Річардс, Фрімен, Рім, Робінсон – Адамс, Маккенні, Тільман, Рейна – Балогун

Фріс – Дест, Річардс, Фрімен, Рім, Робінсон – Адамс, Маккенні, Тільман, Рейна – Балогун Австралія: Біч – Берджесс, Суттар, Чіркаті, Бос, Італьяно – О'Нілл, Окон-Енгстлер, Туре, Іракунда – Меткаф

Марокко пам'ятає поразку на ЧС-1998

На полі у Фоксборо зійдуться лідер та друга команда групи С. У стартовому турі ЧС-2026 Шотландія змогла лише мінімально обіграти Гаїті (1:0), яка є однією із головних андердогів поточного Мундіалю.

Єдиний та переможний гол у зустрічі забив півзахисник Астон Вілли Джон Макгінн (на 28-й хвилині), який встановив рекорд національної команди на світових першостях.

Джон Макгінн Getty Images

Забитий м'яч дозволив хавбеку встановити новий віковий рекорд збірної Шотландії, ставши найстаршим автором гола на чемпіонатах світу. На момент взяття воріт півзахиснику було 31 рік і 238 днів.

Макгінн перевершив досягнення легендарного Кенні Далгліша, який відзначився на ЧС-1982 у матчі проти Нової Зеландії у віці 31 року і 103 днів.

Збірна Марокко змогла відібрати очки у фаворита квартету Бразилії – мирова 1:1. На 21-й хвилині марокканці несподівано першими відкрили рахунок у матчі завдяки зусиллям Ісмаеля Сайбарі. Однак ще до перерви команда Карло Анчелотті змогла відігратися у рахунку завдяки красивому голу Вінісіуса Жуніора.

Після стартового туру шотландці несподівано одноосібно очолили квартет С. Марокко та Бразилія (по одному набраному балу) посідають 2-гу та 3-тю позиції відповідно, а Гаїті з нулем замикає групу.

Лише друга очна зустріч

До цього Шотландія та Марокко грали між собою лише одного разу. Було це ще на чемпіонаті світу-1998. Тоді ці збірні потрапили в одну групу, де марокканці розгромили шотландців 3:0.

Дубль оформив Салахеддін Бассір.

Орієнтовні склади:

Обидві національні команди мають кадрові втрати напередодні очної дуелі. У складі шотландської збірної точно не зіграє півзахисник Біллі Гілмор через травму коліна, а із загальної групи суперника випали захисник Наєф Агерд і форвард Абде Еззальзулі.

Шотландія: Ганн – Гікі, Гендрі, Генлі, Робертсон – Макгінн, Мактоміней, Фергюсон, Геннон-Доук – Адамс, Шенкленд

Ганн – Гікі, Гендрі, Генлі, Робертсон – Макгінн, Мактоміней, Фергюсон, Геннон-Доук – Адамс, Шенкленд Марокко: Буну – Мазраві, Різд, Діоп, Хакімі – Буадді, Аль Айнауї, Унахі, Діас, Ель-Ханнус – Сайбарі

Бразилія хоче реабілітуватись в очах фанів

Бразилія не змогла стартувати на чемпіонаті світу із перемоги, розписавши нічию 1:1 з Марокко.

Вінісіус Жуніор Getty Images

Гаїті після поразки від Шотландії буде вкрай складно набрати свої перші бали на ЧС-2026, адже їм протистоятиме 5-разовий чемпіон світу (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Історія матчів:

Бразилія та Гаїті тричі грали між собою – два товариські матчі та один у рамках групового етапу Кубку Америки-2016. Прогнозовано скромна збірна Гаїті досі не розписала навіть мирової проти "селесао" – три поразки. У жодному із поєдинків бразильці не забивали менше чотирьох голів.

Вперше національні команди зіштовхнулися на полі у далекому 1974-му. Та гра закінчилася розгромом від Бразилії 4:0. Інші дві зустрічі завершилися теж погромами – 6:0 та 7:1.

Орієнтовні склади:

У заявку бразильської збірної на перший матч ЧС-2026 через травму не потрапив зірковий капітан Сантоса Неймар.

18 червня з'явилася інформація, що 34-річний вінгер повернувся до тренувального процесу у національній команді. Попри це, відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Неймар набиратиме оптимальну форму та не зіграє проти Гаїті.

Бразилія: Аліссон – Данілу, Маркіньйос, Бремер, Дуглас Сантос – Бруно, Фабінью, Луїс Енріке, Рафінья, Вінісіус Жуніор – Кунья

Аліссон – Данілу, Маркіньйос, Бремер, Дуглас Сантос – Бруно, Фабінью, Луїс Енріке, Рафінья, Вінісіус Жуніор – Кунья Гаїті: Пласід – Арк'ю, Делькруа, Аде, Експер'єнс – Провіденс, Бельгард, Жан-Жак, Касімір – Ісідор, П'єрро

Туреччина – Парагвай: дуель аутсайдерів

Матч Туреччини проти Парагваю – це битва аутсайдерів групи D (після першого туру), яка відбудеться на "Лівайс Стедіум" у Санта-Кларі.

Поєдинок розсудить сальвардорський рефері Іван Бартон.

Обидвом командам "кров із носа" потрібно набрати три очки в очній зустрічі, аби не відпустити США та Австралію у боротьбі за путівки у плейоф.

Нагадаємо, що у першому турі турки відзначилися двома негативними показниками у грі проти Австралії. Підопічні Вінченцо Монтелли завдали 30 ударів по воротах суперника, із них 8 – у площину воріт.

Туреччина – Австралія Getty Images

Туреччина стала першою з 2006 року командою, яка не забила в матчі чемпіонату світу, завдавши 30 чи більше ударів по воротах суперника. В 2006 році таке трапилося з Португалією в чвертьфіналі проти Англії (нічия 0:0 і перемога в серії пенальті).

Випадків, за яких команда, що завдала щонайменше 30 ударів по воротах суперника, зазнавала сухої поразки на чемпіонаті світу, не траплялося з 1974-го, коли Уругвай програв Швеції 0:3.

Історія протистояння:

Доля зводила Туреччину та Парагвай лише одного разу. Вперше та наразі востаннє це було 17 червня 1995 року. Це був товариський матч, у якому уболівальники не побачили забитих голів (0:0).

Тому вже 20 червня будь-який футболіст матиме можливість увійти в історію, ставши першим автором голу у цій лобовій дуелі.

Орієнтовні склади:

Головний тренер збірної Парагваю Густаво Альфаро не зможе розраховувати на двох виконавців – півзахисника Рамона Сосу з Палмейраса та нападника Портсмута Густаво Кабальєро.

Туреччина: Чакір – Мюлдюр, Демірал, Бардакчі, Кадіоглу – Юксек, Чалханоглу, Гюлер, Їлдіз, Кожджу – Актюркоглу

Чакір – Мюлдюр, Демірал, Бардакчі, Кадіоглу – Юксек, Чалханоглу, Гюлер, Їлдіз, Кожджу – Актюркоглу Парагвай: Гілл – Майдана, Альдерете, Гомес, Касерес – Альмірон, Галарса, Гомес, Маурісіо – Енкісо, Пітта

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна буде в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.