Бразилія – Гаїті: де дивитись матч другого туру ЧС-2026

Бразилія – Гаїті, хто покаже матч в Україні

У п'ятницю, 20 червня, відбудеться поєдинок другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу, в якому зустрінуться збірні Бразилії та Гаїті.

В Україні подивитися цей матч можна на платформі MEGOGO. Гра у Філадельфії на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" розпочнеться о 3:30 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом протистояння є підопічні Карло Анчелотті, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,12. Нічия – 10,00. Виграш гаїтян – 21,00.

В цьому поєдинку очікується чимало голів. На тотал більше 2,5 котирування складають 1,33, ТМ 2,5 – 3,40.

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Нагадаємо, що в першому турі бразильці зіграли внічию з Марокко. Збірна Гаїті мінімально поступилась Шотландії.