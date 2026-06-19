Збірна Канади переписала історію футболу, встановивши два рекорди на ЧС-2026

Збірна Канади у другому турі чемпіонату світу-2026 із футболу встановила гольовий рекорд у матчі проти Катару.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Господарі турніру здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0. Підопічні Джессі Марша стали першою збірною не з Європи чи Південної Америки, яка забила п'ять чи більше голів на Мундіалях.

До цього тричі по чотири м'ячі забивала Мексика. Також уже на нинішньому чемпіонаті світу з рахунком 4:1 збірна США здолала Парагвай.

Тож ця перемога стала також і найрозгромнішою для національних команд не з Європи чи Південної Америки. Загальний же рекорд утримують Угорщина та Югославія, які декласували своїх суперників із різницею у дев'ять м'ячів.