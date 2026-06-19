Провал Чехії, розгром Швейцарії, а Канада познущалася з Катару 6:0: підсумки восьмого дня ЧС-2026

Завершилися перші матчі другого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу. Чехія несподівано не змогла переграти Південну Африку, Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину, Канада стерла з поля Катар, а Мексика мінімально здолала Південну Корею.

Результати восьмого ігрового дня ЧС-2026

Четвер, 18 червня

П'ятниця, 19 червня

Чехи розчарували грою

Ігрову програму дня відкрив матч між Чехією та Південною Африкою. Господарям поєдинку вдалось швидко повести у рахунку. Вже на 6-й хвилині півзахисник празької Славії Міхал Саділек вивів чехів уперед 1:0.

Здавалося, що зустріч так і не закінчиться мінімальною перемогою Чехії. Однак наприкінці матчу м'яч після удару Тапело Масеко зустрівся з рукою Павела Шульца. Арбітриня без вагань вказала на пенальті, яке вдало реалізував Тебоко Мокоена, врятувавши Південну Африку від другої поспіль поразки на ЧС-2026. Нічия – 1:1.

Відеоогляд матчу Чехія – ПАР

Команди набрали свої перші бали після фіаско у першому турі. Чехія з одним очком йде 3-ю у квартеті А, а Південна Африка – 4-та.

Нагороду найкращого гравця матчу отримав захисник збірної Чехії та англійського Вулвергемптона Ладіслав Крейчі.

Your votes are in – Ladislav Krejcí is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/afomiKh1y8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

Цікаво, що дуель між збірними Чехії та ПАР увійшла в історію Мундіалів як унікальна тренерська дуель. Вперше на мундіалі обидва головні тренери перетнули 70-річну позначку: на чолі чехів стояв 74-річний Мірослав Коубек (74 роки, 290 днів), а південноафриканцями керував його одноліток – Хьюго Брус (74 роки, 69 днів).

Швейцарія продовжила безпрограшну серію на Мундіалі

У рамках другого туру швейцарці приймали боснійського суперника. Перша половина зустрічі, попри створені моменти, минула без результативних ударів – нульова мирова. Що не скажеш про другу 45-хвилинку, яка подарувала уболівальникам аж п'ять забитих м'ячів.

Першого голу у протистоянні довелося чекати аж 74 хвилини, коли Йоган Манзамбі розмочив нулі на табло, допомігши "хрестоносцям" повести у рахунку 1:0. 9-му номер Швейцарії знадобилося лише три хвилини після виходу на заміну, аби записати своє прізвище у протокол матчу.

Швейцарія – Боснія і Герцеговина Getty Images

Ще через шість хвилин гості зробили розкішний подарунок своєму супернику у вигляді вилучення центрального оборонця Таріка Мухаревича, який зрубав суперника, котрий вже міг вибігати віч-на-віч із голкіпером.

Швейцарці швидко скористалися більшістю на футбольному полі, забивши ще два голи. Спершу Рубен Варгас із передачі Бреля Емболо подвоїв перевагу господарів, а на 90-й хвилині Йоган Манзамбі став автором дублю – 3:0.

У компенсований до зустрічі час Боснія і Герцеговина змогла забити гол престижу завдяки зусиллям Ерміна Махмича. Півзахисник Лібереца вгатив м'яч злету після відбою господарів.

Однак фінальну крапку у поєдинку поставив один із лідерів швейцарської команди Граніт Джака, який реалізував 11-метровий – 4:1.

Швейцарія – Боснія і Герцеговина: відеоогляд гри

Варто зазначити, що Швейцарія повторила свою найбільшу перемогу на Мундіалях – втретє в історії перемогли 4:1, і уперше з 1994 року. Швейцарці поки не гарантували собі вихід у плейоф, але це може статися ще до наступного туру.

Найкращим гравцем протистояння став автор дублю Йоган Манзамбі.

Chosen by the fans: Johan Manzambi, your Superior Player of the Match. ✨



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/SiyGM4C3nY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

Знищення Катару

У першому поєдинку нічної програми восьмого дня ЧС-2026 Канада зустрічалася з Катаром. Господарі просто не помітили суперника, наколотивши у його ворота шість голів, три із яких були у першому таймі.

Погром розпочався на 16-й хвилині, коли Кайл Ларін першим зіграв на добивання після сейву голкіпера – 1:0.

Ще через 13 хвилин господарі подвоїли свою перевагу. Удар Тейджона Б'юкенена заблокував суперник, але м'яч після рикошету відлетів під постріл Джонатана Девіда. Нападник туринського Ювентуса довго не роздумував, пробивши злету у ближній кут.

На 33-й суддя вказав на 11 метрів на користь Канади. Однак пізніше скасував своє рішення щодо пенальті, але показав пряму червону картку захиснику Катару Хомаму Аль-Аміну, який завадив супернику.

Канада – Катар Getty Images

Під завісу першого тайму Девід оформив дубль, довівши рахунок на табло до розгромного 3:0.

У другій половині зустрічі футболісти збірної Канади продовжили знущатися над суперником, який на 53-й хвилині почав грати у дев'ятьох після вилучення захисника Ассіма Омера Мадібо.

На 64-й Нейтану Саліба вдалося покласти красивий гол зі стандарту. Тут не обійшлося без помилки голкіпера Катару, якому не вдалося відбити не найсильніший удар суперника – 4:0.

Ще через 10 хвилин гості забили у власні ворота. Мохаммед Аль-Маннаї намагався врятувати команду на дальній стійці, вибивши м'яч подалі від воріт, але зрізав м'яч у своє володіння – 5:0.

Останній гол у зустрічі був забитий вже у компенсований до поєдинку час, коли удар від Саліби був невдалим, але м'яч на шляху до воріт полетів прямо у ноги Девіда, якби поставив маску крапку у поєдинку – 6:0. Джонатан став найкращим гравцем матчу.

Jonathan David takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/bP4EdwScAD — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026

Збірна Канади здобула свою дебютну перемогу на поточному Мундіалі.

Відеоогляд зустрічі Канада – Катар

Мінімальна перемога, яка гарантувала путівку у плейоф

Ігрову програму завершив матч Мексика – Південна Корея. У першому таймі уболівальники не побачили голів.

Перший результативний удар у поєдинку прийшов на 58-й хвилині, коли Луїс Ромо вивів мексиканців уперед 1:0. Господарі результативно реалізували свій перший удар у площину воріт суперника.

Команди створили на обох ще декілька непоганих моментів, але конвертувати їх у голи не вдалося.

Мексика – Південна Корея: відеоогляд матчу

Збірна Мексики продовжила свою переможну ходу на поточному Мундіалі. Натомість Південна Корея зазнала першої поразки на ЧС-2026.

Найкращим гравцем матчу став мексиканець Луїс Ромо.

Турнірна ситуація у групах А та В

У квартеті А одноосібне лідерство захопила Мексика, яка набрала наразі максимальні 6 балів. Ця збірна першою гарантувала собі вихід у плейоф. Південна Корея завдяки перемозі у першому турі йде 2-ю. Чехія та Південна Африка, які розписали лобову нічию, посідають 3-тю та 4-ту сходинки відповідно. В обох національних команд по одному набраному пункту.

У групі В ж немає чіткого одного лідера. Канада та Швейцарія мають у своєму активі по 4 очки та ділять першу та другу позиції відповідно.

Боснія і Герцеговина з одним пунктом йде 3-ю, а квартет замикає збірна Катару (1 бал).

Які матчі ЧС-2026 побачать далі уболівальники?

У програмі 19 червня запланований ще лише один матч, у якому США зіграє проти Австралії. Початок зустрічі о 22:00 (зв київським часом).

Натомість у ніч проти 20 червня відбудуться аж три поєдинки: Шотландія – Марокко (о 01:00), Бразилія – Гаїті (о 03:30) та Туреччина – Парагвай (о 06:00).