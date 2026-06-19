Провал Чехії, розгром Швейцарії, а Канада познущалася з Катару 6:0: підсумки восьмого дня ЧС-2026
Завершилися перші матчі другого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу. Чехія несподівано не змогла переграти Південну Африку, Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину, Канада стерла з поля Катар, а Мексика мінімально здолала Південну Корею.
Результати восьмого ігрового дня ЧС-2026
Четвер, 18 червня
- Чехія – Південна Африка 1:1 (Група А)
- Швейцарія – Боснія і Герцеговина 4:1 (Група В)
П'ятниця, 19 червня
- Канада – Катар 6:0 (Група В)
- Мексика – Південна Корея 1:0 (Група А)
Чехи розчарували грою
Ігрову програму дня відкрив матч між Чехією та Південною Африкою. Господарям поєдинку вдалось швидко повести у рахунку. Вже на 6-й хвилині півзахисник празької Славії Міхал Саділек вивів чехів уперед 1:0.
Здавалося, що зустріч так і не закінчиться мінімальною перемогою Чехії. Однак наприкінці матчу м'яч після удару Тапело Масеко зустрівся з рукою Павела Шульца. Арбітриня без вагань вказала на пенальті, яке вдало реалізував Тебоко Мокоена, врятувавши Південну Африку від другої поспіль поразки на ЧС-2026. Нічия – 1:1.
Команди набрали свої перші бали після фіаско у першому турі. Чехія з одним очком йде 3-ю у квартеті А, а Південна Африка – 4-та.
Нагороду найкращого гравця матчу отримав захисник збірної Чехії та англійського Вулвергемптона Ладіслав Крейчі.
Цікаво, що дуель між збірними Чехії та ПАР увійшла в історію Мундіалів як унікальна тренерська дуель. Вперше на мундіалі обидва головні тренери перетнули 70-річну позначку: на чолі чехів стояв 74-річний Мірослав Коубек (74 роки, 290 днів), а південноафриканцями керував його одноліток – Хьюго Брус (74 роки, 69 днів).
Швейцарія продовжила безпрограшну серію на Мундіалі
У рамках другого туру швейцарці приймали боснійського суперника. Перша половина зустрічі, попри створені моменти, минула без результативних ударів – нульова мирова. Що не скажеш про другу 45-хвилинку, яка подарувала уболівальникам аж п'ять забитих м'ячів.
Першого голу у протистоянні довелося чекати аж 74 хвилини, коли Йоган Манзамбі розмочив нулі на табло, допомігши "хрестоносцям" повести у рахунку 1:0. 9-му номер Швейцарії знадобилося лише три хвилини після виходу на заміну, аби записати своє прізвище у протокол матчу.
Ще через шість хвилин гості зробили розкішний подарунок своєму супернику у вигляді вилучення центрального оборонця Таріка Мухаревича, який зрубав суперника, котрий вже міг вибігати віч-на-віч із голкіпером.
Швейцарці швидко скористалися більшістю на футбольному полі, забивши ще два голи. Спершу Рубен Варгас із передачі Бреля Емболо подвоїв перевагу господарів, а на 90-й хвилині Йоган Манзамбі став автором дублю – 3:0.
У компенсований до зустрічі час Боснія і Герцеговина змогла забити гол престижу завдяки зусиллям Ерміна Махмича. Півзахисник Лібереца вгатив м'яч злету після відбою господарів.
Однак фінальну крапку у поєдинку поставив один із лідерів швейцарської команди Граніт Джака, який реалізував 11-метровий – 4:1.
Варто зазначити, що Швейцарія повторила свою найбільшу перемогу на Мундіалях – втретє в історії перемогли 4:1, і уперше з 1994 року. Швейцарці поки не гарантували собі вихід у плейоф, але це може статися ще до наступного туру.
Найкращим гравцем протистояння став автор дублю Йоган Манзамбі.
Знищення Катару
У першому поєдинку нічної програми восьмого дня ЧС-2026 Канада зустрічалася з Катаром. Господарі просто не помітили суперника, наколотивши у його ворота шість голів, три із яких були у першому таймі.
Погром розпочався на 16-й хвилині, коли Кайл Ларін першим зіграв на добивання після сейву голкіпера – 1:0.
Ще через 13 хвилин господарі подвоїли свою перевагу. Удар Тейджона Б'юкенена заблокував суперник, але м'яч після рикошету відлетів під постріл Джонатана Девіда. Нападник туринського Ювентуса довго не роздумував, пробивши злету у ближній кут.
На 33-й суддя вказав на 11 метрів на користь Канади. Однак пізніше скасував своє рішення щодо пенальті, але показав пряму червону картку захиснику Катару Хомаму Аль-Аміну, який завадив супернику.
Під завісу першого тайму Девід оформив дубль, довівши рахунок на табло до розгромного 3:0.
У другій половині зустрічі футболісти збірної Канади продовжили знущатися над суперником, який на 53-й хвилині почав грати у дев'ятьох після вилучення захисника Ассіма Омера Мадібо.
На 64-й Нейтану Саліба вдалося покласти красивий гол зі стандарту. Тут не обійшлося без помилки голкіпера Катару, якому не вдалося відбити не найсильніший удар суперника – 4:0.
Ще через 10 хвилин гості забили у власні ворота. Мохаммед Аль-Маннаї намагався врятувати команду на дальній стійці, вибивши м'яч подалі від воріт, але зрізав м'яч у своє володіння – 5:0.
Останній гол у зустрічі був забитий вже у компенсований до поєдинку час, коли удар від Саліби був невдалим, але м'яч на шляху до воріт полетів прямо у ноги Девіда, якби поставив маску крапку у поєдинку – 6:0. Джонатан став найкращим гравцем матчу.
Збірна Канади здобула свою дебютну перемогу на поточному Мундіалі.
Мінімальна перемога, яка гарантувала путівку у плейоф
Ігрову програму завершив матч Мексика – Південна Корея. У першому таймі уболівальники не побачили голів.
Перший результативний удар у поєдинку прийшов на 58-й хвилині, коли Луїс Ромо вивів мексиканців уперед 1:0. Господарі результативно реалізували свій перший удар у площину воріт суперника.
Команди створили на обох ще декілька непоганих моментів, але конвертувати їх у голи не вдалося.
Збірна Мексики продовжила свою переможну ходу на поточному Мундіалі. Натомість Південна Корея зазнала першої поразки на ЧС-2026.
Найкращим гравцем матчу став мексиканець Луїс Ромо.
Турнірна ситуація у групах А та В
У квартеті А одноосібне лідерство захопила Мексика, яка набрала наразі максимальні 6 балів. Ця збірна першою гарантувала собі вихід у плейоф. Південна Корея завдяки перемозі у першому турі йде 2-ю. Чехія та Південна Африка, які розписали лобову нічию, посідають 3-тю та 4-ту сходинки відповідно. В обох національних команд по одному набраному пункту.
У групі В ж немає чіткого одного лідера. Канада та Швейцарія мають у своєму активі по 4 очки та ділять першу та другу позиції відповідно.
Боснія і Герцеговина з одним пунктом йде 3-ю, а квартет замикає збірна Катару (1 бал).
Які матчі ЧС-2026 побачать далі уболівальники?
У програмі 19 червня запланований ще лише один матч, у якому США зіграє проти Австралії. Початок зустрічі о 22:00 (зв київським часом).
Натомість у ніч проти 20 червня відбудуться аж три поєдинки: Шотландія – Марокко (о 01:00), Бразилія – Гаїті (о 03:30) та Туреччина – Парагвай (о 06:00).