Суд відхилив апеляцію: зірку ПСЖ судитимуть у справі про зґвалтування

Правий захисник французького Парі Сен-Жермен та збірної Марокко Ашраф Хакімі під час участі у чемпіонаті світу-2026 дізнався, що постане перед судом у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє L'Équipe.

У п'ятницю, 19 червня, під час слухань захист футболіста поставив під сумнів достовірність обвинувачень, тоді як адвокати заявниці наполягали, що матеріали справи виправдовують проведення кримінального процесу.

Апеляційний суд Версаля відхилив скаргу гравця, в якій він просив закрити справу без судового розгляду. Суд постановив передати її до кримінального суду, дійшовши висновку, що існує достатньо доказів для розгляду провадження по суті.

Хакімі був розчарований рішенням суду.

"Суддя подивилася мені в очі та сказала: "Якби ти не був знаменитим, справи б ніколи не було". Я вирішив мовчати роками. Я думав, що якщо я буду гідно себе поводити, бути терплячим і довіряти системі правосуддя, це дозволить мені прийняти правильні рішення. Сьогодні історія, яка не моя, розповідається за рахунок моєї родини, мого життя і, перш за все, правди. Іноді я відчуваю, що став легкою мішенню. Я чекав цього суду з першого дня. І тепер я з нетерпінням чекаю на нього. Нарешті я зможу говорити", – написав Хакімі у соцмережі "Х".

Ще у лютому 2023-го футболіста звинуватили у сексуальному насильстві над жінкою у власному будинку марокканця. Ашраф заперечував будь-який акт проникнення, запевнявши, що між ним та жінкою були лише обопільні обійми та поцілунки.

Водночас прокурор запевняв, що ймовірна жертва надсилала своїй подрузі повідомлення щодо можливого сексуального насильства, у яких описувала усю ситуацію.

Цікаво, що жінка також приховала від слідства листування, у якому розповідалось про плани "пограбувати Хакімі".

Нагадаємо, Марокко на старті чемпіонату світу зіграло внічию з національною командою Бразилії.