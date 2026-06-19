Португалія – краща команда без нього: ексфутболіст Барселони виніс невтішний вердикт для Роналду

Колишній півзахисник низки європейських клубів Кевін-Прінс Боатенг висловився про вплив Кріштіану Роналду на збірну Португалії.

Його слова передає A Bola.

Ганець заявив, що наразі легендарний футболіст приносить команді більше проблем, ніж користі. Він вважає, що 41-річний форвард ще може допомагати збірній, але йому не місце в основному складі.

"Чи можу я бути чесним? Роналду, якби він був справжнім командним гравцем, відійшов би вбік і дозволив би молодим проявити себе. Португалія – краща команда без нього. Коли він на полі, виникає стільки тиску, бо всі хочуть віддати йому м'яч. Якщо Португалія хоче далеко пройти, я вважаю, що Роналду мав би відійти вбік. Дати іншим грати та виходити лише на останні 15-20 хвилин, щоб досягти того великого результату", – сказав Боатенг.

Зазначимо, що збірна Португалії в першому турі ЧС-2026 зіграла внічию проти ДР Конго (1:1). Цей матч став десятим поспіль для Роналду на великих турнірах, у якому він залишив поле без забитого гола.

Попри це, легендарному нападнику підкорився історичний рекорд. Він став найстаршим польовим гравцем, який почав поєдинок Мундіалю у стартовому складі.