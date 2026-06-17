Відповідь Роналду на рекорд Мессі, Узбекистан – Колумбія і помста Англії: анонс сьомого дня ЧС-2026
Сьомий ігровий день чемпіонату світу-2026 з футболу нарешті приверне увагу прихильників Кріштіану Роналду. Збірна Португалії розпочне свій шлях на Мундіалі, тоді як Англія зіграє проти Хорватії, яка є центральною у першому турі групового етапу турніру.
Також Гана поміряється силами з Панамою, а Колумбія також вступить у боротьбу за титул.
Розклад матчів сьомого дня ЧС-2026
Зустріч Португалії – ДР Конго відкриє програму ігрового дня. Після цього уболівальники насолодяться європейським дербі між Англією та Хорватією, яке змусить відкласти сон у бік.
Вже у ніч проти 18 червня відбудуться ще два поєдинки: Гана – Панама та Узбекистан – Колумбія.
Середа, 17 червня
20:00. Португалія – ДР Конго (Група К)
23:00. Англія – Хорватія (Група L)
Четвер, 18 червня
02:00. Гана – Панама (Група L)
05:00. Узбекистан – Колумбія (Група К)
Португалія – ДР Конго: last dance для Роналду
Одразу декілька фактів привертають додаткову увагу фанатів до матчу Португалія – ДР Конго. По-перше, це буде дебютне лобове протистояння цих національних команд, які зіграють на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні.
По-друге, чемпіонат світу-2026 стане останнім у кар'єрі головної зірки "лузітан" Кріштіану Роналду.
Цікаво, що до поточного Мундіалю форвард саудівського Аль-Насра підходить не в ідеальному настрої. В останніх трьох матчах, коли Кріштіану виходив на поле у футболці національної команди, він не забивав. Востаннє Роналду відзначався за збірну ще 14 жовтня 2025-го у кваліфікації до ЧС-2026 проти Угорщини (нічия 2:2).
Зірковий футболіст вже не вперше губить "відчуття голу". На Євро-2024 португалець не забив жодного м'яча у 5-ти іграх.
Попри таку безгольову "засуху", головний наставник Португалії Роберто Мартінес запевнив, що ніхто не повинен сумніватися в ігровій практиці Роналду на ЧС-2026. За своєю спиною досвідчений нападник має 227 ігор за національну команду (143 голи та 46 асистів).
По-третє, Роналду матиме додаткову мотивацію через Мессі. Напередодні Ліонель побив рекорд Кріштіану, ставши найстаршим автором хеттрику на Мундіалях. Капітан "альбіселесте" записав собі це досягнення в актив у віці 38 років і 357 днів. Натомість португалець на ЧС-2018 забив три м'ячі у ворота Іспанії, коли йому було 33 роки та 130 днів.
Відзначимо, що для португальської збірної цей Мундіаль стане вже дев'ятим. Досі найкращим результатом "лузітан" в історії ЧС є третя позиція у сезоні-1965/66.
У кроці від "бронзи" португальці зупинилися у 2006-му, коли у матчі за третє місце поступилися Німеччині 1:3.
На попередньому ЧС Португалія дісталася до 1/4 фіналу, але сенсаційно вилетіла від Марокко 0:1. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив нападник Юссеф Ен-Несірі.
Збірна Португалії: що варто знати
- Рейтинг ФІФА: 5 місце
- Сумарна вартість складу: 1,01 мільярда євро
- Найдорожчі гравці: Вітінья та Жуан Невіш (обидва – ПСЖ) – по 140 мільйонів євро
- Найкращий бомбардир нинішнього складу: Кріштіану Роналду (Аль-Наср) – 143 голи (рекордсмен в історії збірної)
- Гвардієць команди: Кріштіану Роналду (Аль-Наср) – 228 матчів (рекордсмен збірної)
- Головний тренер: Роберто Мартінес (52 роки)
- Найвище досягнення на ЧС: третє місце (1966)
Водночас ДР Конго, яка є однією з андердогів групи К, востаннє виступала на ЧС ще у 1974 році. Тоді ця африканська збірна грала під назвою Заїр, яка провалилася на груповому раунді – поразки в усіх трьох матчах та остання четверта позиція.
Усі три зірки нинішньої національної команди грають в англійській Прем'єр-лізі. Мова йде про центрального півзахисника Ноа Садікі (35 мільйонів євро), нападника Йоана Віссу (25) та правого захисника Аарона Ван-Біссака (15).
Що відомо про збірну ДР Конго
- Рейтинг ФІФА: 46 місце
- Сумарна вартість складу: 143,9 мільйонів євро
- Найдорожчий гравець: Ноа Садікі (Сандерленд) – 35 мільйонів євро
- Найкращий бомбардир нинішнього складу: Седрік Бакамбу (Бетіс) – 21 гол. Рекордсмен в історії: Дьємерсі Мбокані – 22 голи
- Гвардієць команди: Шансель Мбемба Мангулу (Лілль) – 107 матчів (рекордсмен в історії збірної)
- Головний тренер: Себастьян Десабр (49 років)
- Найвище досягнення на ЧС: груповий раунд (1974, Заїр)
Англія – Хорватія: центральна зустріч першого туру
17 червня о 23:00 (за київським часом) стартує центральна гра усього першого туру групового раунду ЧС-2026, у якому Англія прийме Хорватію.
Поєдинок відбудеться в "AT&T Stadium" в Арлінгтоні. Це буде битва фаворитів не лише у квартеті К, а й загалом обидві збірні мають непогані шанси поборотися за титул чемпіона світу.
Історія очних зустрічей налічує вже 11 ігор: 6 перемог Англії, 3 звитяги Хорватії та 2 мирові. Однією із найболючіших для англійців була поразка у півфіналі ЧС-2018 (1:2).
Востаннє ці європейські збірні перетиналися на футбольному полі на Євро-2020. Та гра закінчилася мінімальною перемогою англійців 1:0. Єдиний гол у дуелі забив Рахім Стерлінг.
Цікаво, що найкращим бомбардиром у лобовому протистоянні Англія – Хорватія досі залишається колишній півзахисник Челсі Френк Лемпард (5 м'ячів).
Нагадаємо, що Англія є чемпіоном світу 1966 року. Тоді команда "трьох левів" у додаткових таймах здолала Німеччину 4:2. Героєм матчу став Джефф Герст, який оформив хеттрик.
Також англійська збірна двічі програвала у бронзових фіналах, а на минулому ЧС зупинилася на стадії чвертьфіналу (поразка від Франції 1:2).
Що варто знати про збірну Англії
- Рейтинг ФІФА: 4 позиція
- Сумарна вартість складу: 1,36 мільярда євро
- Найдорожчий гравець: Джуд Беллінгем (Англія) – 180 мільйонів євро
- Найкращий бомбардир нинішнього складу: Гаррі Кейн (Баварія) – 114 голів (рекордсмен в історії збірної)
- Гвардієць команди: Гаррі Кейн (Баварія) – 114 матчів. Рекордсмен в історії: Пітер Шилтон – 125 ігор
- Головний тренер: Томас Тухель (52 роки)
- Найвище досягнення на ЧС: чемпіон (1966)
Вибір головного тренера збірної Англїі Томаса Тухеля на ЧС-2026 неабияк здивував футбольну спільноту. Німецький спеціаліст проігнорував захисника Реала Трента Александера-Арнольда, оборонців Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра та Люка Шоу, півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена, а також одного з лідерів Челсі Коула Палмера.
Відзначимо, що легендарний колишній нападник МЮ Вейн Руні підтримав такий вибір наставника "трьох левів".
Збірна Хорватії всьоме зіграє в історії Мундіалю. На ЧС-2026 ця європейська національна команда буде наповнена досвідченими лідерами, такими як Лука Модрич та Іван Перішич.
Наразі свій найкращий результат "шашкові" продемонстрували у 2018 році, коли дійшли до фіналу турніру. У вирішальному матчі хорвати поступилися Франції 2:4. Також двічі перемагали у бронзових фіналах – Нідерланди (2:1 у 1998-му) та Марокко (2:1 у 2022-му).
Збірна Хорватії: що потрібно знати
- Рейтинг ФІФА: 11 сходинка
- Сумарна вартість складу: 387,3 мільйона євро
- Найдорожчий гравець: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті) – 70 мільйонів євро
- Найкращий бомбардир нинішнього складу: Іван Перішич (ПСВ) – 38 голів. Рекордсмен в історії: Давор Шукер – 45 м'ячів
- Гвардієць команди: Лука Модрич (Мілан) – 198 матчів (рекордсмен в історії збірної)
- Головний тренер: Златко Далич (59 років)
- Найвище досягнення на ЧС: фінал (2018)
Вже з'явилася інформація, що ЧС-2026 стане останнім для Модрича. 40-річний хорват готовий повішати бутси на цвях після поточного Мундіалю та повернутися до мадридського Реала, де отримає одну із посад.
Гана – Панама: битва аутсайдерів групи L
У першому матчі нічної програми ігрового дня Гана зіграє проти Панами. Поєдинок відбудеться на арені "BMO Field" у Торонто.
На полі зійдуться 4-разовий чемпіон Африки та тріумфатор Кубку Центральноамериканських націй-2009.
Обидві збірні вже мають досвід виступів на Мундіалях, але ще жодного разу не перетиналися на одному футбольному полі. Гана вже чотири рази грала на ЧС, де найкращим результатом є вихід до чвертьфіналу у 2010-му (поразка по пенальті від Уругваю 3:5). Також одного разу ганська збірна діставалася до 1/8 фіналу та двічі не виходила із групи.
Головною зіркою цієї африканської національної команди є 26-річний правий вінгер Манчестер Сіті Антуан Семеньйо, який водночас є найдорожчим гравцем своєї збірної.
Збірна Гани: що варто знати
- Рейтинг ФІФА: 73 місце
- Сумарна вартість складу: 234,35 мільйонів євро
- Найдорожчий гравець: Антуан Семеньйо (Манчестер Сіті) – 80 мільйонів євро
- Найкращий бомбардир нинішнього складу: Джордан Аю (Лестер) – 33 голи. Рекордсмен в історії: Асамоа Г'ян – 50 м'ячів
- Гвардієць команди: Джордан Аю (Лестер) – 118 матчів. Рекордсмен в історії: Андре Аю – 108 ігор
- Головний тренер: Карлуш Кейрош (73 роки)
- Найвище досягнення на ЧС: 1/4 фіналу (2010)
Збірна Панами має значно скромніший досвід виступів на ЧС – у 2018-му не пройшла груповий раунд, куди потрапила в один квартет із Англією, Тунісом і Бельгією.
Лише у дев'яти гравців із нинішнього складу трансферна вартість перевалює за один мільйон євро. Найдорожчим футболістом команди є правий захисник турецького Бешикташу Амір Мурільйо – 7 мільйонів євро.
Що відомо про збірну Панами
- Рейтинг ФІФА: 34 місце
- Сумарна вартість складу: 34,55 мільйонів євро
- Найдорожчий гравець: Амір Мурільйо (Бешикташ) – 7 мільйонів євро
- Найкращий бомбардир нинішнього складу: Ісмаель Діас (Леон) – 17 голів. Рекордсмен в історії: Луїс Техада – 43 м'ячі
- Гвардієць команди: Анібал Годой (Сан Дієго) – 157 матчів (рекордсмен в історії)
- Головний тренер: Томас Кристиансен (53 роки)
- Найвище досягнення на ЧС: груповий раунд (2018)
Узбекистан – Колумбія: Хусанов проти Луїса
Збірна Узбекистану є однією із чотирьох команд-дебютантів чемпіонату світу. Команда вперше кваліфікувалася на Мундіаль завдяки успішному виступу в азійському відборі, посівши друге місце у своїй групі А, яку виграв Іран.
Від першої позиції узбеків віддалили лише два очки – 21 проти 23-х балів в іранців.
На чолі Узбекистану стоїть чемпіон світу-2006 та володар Золотого м'яча-2006 Фабіо Каннаваро (8 ігор).
Збірна Узбекистану: що відомо про команду
- Рейтинг ФІФА: 50 позиція
- Сумарна вартість складу: 85,33 мільйони євро
- Найдорожчий гравець: Абдукодір Хусанов (Манчестер Сіті) – 50 мільйонів євро
- Найкращий бомбардир нинішнього складу: Ельдор Шомуродов (Істанбул Башакшехір) – 44 голи (рекордсмен в історії)
- Гвардієць команди: Ельдор Шомуродов (Істанбул Башакшехір) – 92 матчі. Рекордсмен в історії: Сервер Джепаров – 128 ігор.
- Головний тренер: Фабіо Каннаваро (52 роки)
- Найвище досягнення на ЧС: дебютний Мундіаль 2026
Колумбійська збірна ж шість разів виступала на чемпіонатах світу, у яких тричі виходила у стадію плейоф. Свій найкращий виступ на Мундіалях колумбійці продемонстрували у 2014 році, коли дісталися чвертьфіналу, у якому програли Бразилії 1:2.
Ще двічі команда зупинялася в 1/8 фіналу та тричі не виходила із групи.
У поточному складі Колумбії присутні як сучасні, так і давні зірки футболу. Мова йде про найдорожчого гравця збірної Луїса Діаса з мюнхенської Баварії та колишнього атакувального півзахисника мадридського Реала Хамеса Родрігеса, який виступає за Міннесоту Юнайтед.
Збірна Колумбії: що варто знати
- Рейтинг ФІФА: 13 місце
- Сумарна вартість складу: 302,35 мільйонів євро
- Найдорожчий гравець: Луїс Діас (Баварія) – 70 мільйонів євро
- Найкращий бомбардир нинішнього складу: Хамес Родрігес (Міннесота Юнайтед) – 31 гол. Рекордсмен в історії: Радомель Фалькао – 36 м'ячів
- Гвардієць команди: Давід Оспіна (Атлетико Насьйональ) – 131 поєдинок (рекордсмен в історії)
- Головний тренер: Нестор Лоренсо (60 років)
- Найвище досягнення на ЧС: 1/4 фіналу (2014)
Востаннє збірна Колумбії грала на ЧС у 2018-му, коли в 1/8 фіналу поступилася Англії по пенальті 4:5.
Відзначимо, що Узбекистан та Колумбія вперше зіграють між собою.
Де дивитися матчі ЧС-2026?
Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.
Переглянути ігри Мундіалю можна буде в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт", щонайменше на трьох тематичних каналах: "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".
Крім того, частина матчів транслюватиметься безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Канал показуватиме по одному обраному матчу кожного ігрового дня, а також ключові поєдинки плейоф, включно з фіналом.