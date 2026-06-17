Відповідь Роналду на рекорд Мессі, Узбекистан – Колумбія і помста Англії: анонс сьомого дня ЧС-2026

Сьомий ігровий день чемпіонату світу-2026 з футболу нарешті приверне увагу прихильників Кріштіану Роналду. Збірна Португалії розпочне свій шлях на Мундіалі, тоді як Англія зіграє проти Хорватії, яка є центральною у першому турі групового етапу турніру.

Також Гана поміряється силами з Панамою, а Колумбія також вступить у боротьбу за титул.

Розклад матчів сьомого дня ЧС-2026

Зустріч Португалії – ДР Конго відкриє програму ігрового дня. Після цього уболівальники насолодяться європейським дербі між Англією та Хорватією, яке змусить відкласти сон у бік.

Вже у ніч проти 18 червня відбудуться ще два поєдинки: Гана – Панама та Узбекистан – Колумбія.

Середа, 17 червня

20:00. Португалія – ДР Конго (Група К)

23:00. Англія – Хорватія (Група L)

Четвер, 18 червня

02:00. Гана – Панама (Група L)

05:00. Узбекистан – Колумбія (Група К)

Португалія – ДР Конго: last dance для Роналду

Одразу декілька фактів привертають додаткову увагу фанатів до матчу Португалія – ДР Конго. По-перше, це буде дебютне лобове протистояння цих національних команд, які зіграють на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні.

По-друге, чемпіонат світу-2026 стане останнім у кар'єрі головної зірки "лузітан" Кріштіану Роналду.

Цікаво, що до поточного Мундіалю форвард саудівського Аль-Насра підходить не в ідеальному настрої. В останніх трьох матчах, коли Кріштіану виходив на поле у футболці національної команди, він не забивав. Востаннє Роналду відзначався за збірну ще 14 жовтня 2025-го у кваліфікації до ЧС-2026 проти Угорщини (нічия 2:2).

Кріштіану Роналду Getty Images

Зірковий футболіст вже не вперше губить "відчуття голу". На Євро-2024 португалець не забив жодного м'яча у 5-ти іграх.

Попри таку безгольову "засуху", головний наставник Португалії Роберто Мартінес запевнив, що ніхто не повинен сумніватися в ігровій практиці Роналду на ЧС-2026. За своєю спиною досвідчений нападник має 227 ігор за національну команду (143 голи та 46 асистів).

По-третє, Роналду матиме додаткову мотивацію через Мессі. Напередодні Ліонель побив рекорд Кріштіану, ставши найстаршим автором хеттрику на Мундіалях. Капітан "альбіселесте" записав собі це досягнення в актив у віці 38 років і 357 днів. Натомість португалець на ЧС-2018 забив три м'ячі у ворота Іспанії, коли йому було 33 роки та 130 днів.

Відзначимо, що для португальської збірної цей Мундіаль стане вже дев'ятим. Досі найкращим результатом "лузітан" в історії ЧС є третя позиція у сезоні-1965/66.

У кроці від "бронзи" португальці зупинилися у 2006-му, коли у матчі за третє місце поступилися Німеччині 1:3.

На попередньому ЧС Португалія дісталася до 1/4 фіналу, але сенсаційно вилетіла від Марокко 0:1. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив нападник Юссеф Ен-Несірі.

Збірна Португалії: що варто знати

Рейтинг ФІФА: 5 місце

Сумарна вартість складу: 1,01 мільярда євро

Найдорожчі гравці: Вітінья та Жуан Невіш (обидва – ПСЖ) – по 140 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Кріштіану Роналду (Аль-Наср) – 143 голи (рекордсмен в історії збірної)

Гвардієць команди: Кріштіану Роналду (Аль-Наср) – 228 матчів (рекордсмен збірної)

Головний тренер: Роберто Мартінес (52 роки)

Найвище досягнення на ЧС: третє місце (1966)

Водночас ДР Конго, яка є однією з андердогів групи К, востаннє виступала на ЧС ще у 1974 році. Тоді ця африканська збірна грала під назвою Заїр, яка провалилася на груповому раунді – поразки в усіх трьох матчах та остання четверта позиція.

Усі три зірки нинішньої національної команди грають в англійській Прем'єр-лізі. Мова йде про центрального півзахисника Ноа Садікі (35 мільйонів євро), нападника Йоана Віссу (25) та правого захисника Аарона Ван-Біссака (15).

Що відомо про збірну ДР Конго

Рейтинг ФІФА: 46 місце

Сумарна вартість складу: 143,9 мільйонів євро

Найдорожчий гравець: Ноа Садікі (Сандерленд) – 35 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Седрік Бакамбу (Бетіс) – 21 гол. Рекордсмен в історії: Дьємерсі Мбокані – 22 голи

Гвардієць команди: Шансель Мбемба Мангулу (Лілль) – 107 матчів (рекордсмен в історії збірної)

Головний тренер: Себастьян Десабр (49 років)

Найвище досягнення на ЧС: груповий раунд (1974, Заїр)

Англія – Хорватія: центральна зустріч першого туру

17 червня о 23:00 (за київським часом) стартує центральна гра усього першого туру групового раунду ЧС-2026, у якому Англія прийме Хорватію.

Поєдинок відбудеться в "AT&T Stadium" в Арлінгтоні. Це буде битва фаворитів не лише у квартеті К, а й загалом обидві збірні мають непогані шанси поборотися за титул чемпіона світу.

Історія очних зустрічей налічує вже 11 ігор: 6 перемог Англії, 3 звитяги Хорватії та 2 мирові. Однією із найболючіших для англійців була поразка у півфіналі ЧС-2018 (1:2).

Востаннє ці європейські збірні перетиналися на футбольному полі на Євро-2020. Та гра закінчилася мінімальною перемогою англійців 1:0. Єдиний гол у дуелі забив Рахім Стерлінг.

Цікаво, що найкращим бомбардиром у лобовому протистоянні Англія – Хорватія досі залишається колишній півзахисник Челсі Френк Лемпард (5 м'ячів).

Нагадаємо, що Англія є чемпіоном світу 1966 року. Тоді команда "трьох левів" у додаткових таймах здолала Німеччину 4:2. Героєм матчу став Джефф Герст, який оформив хеттрик.

Також англійська збірна двічі програвала у бронзових фіналах, а на минулому ЧС зупинилася на стадії чвертьфіналу (поразка від Франції 1:2).

Гаррі Кейн Getty Images

Що варто знати про збірну Англії

Рейтинг ФІФА: 4 позиція

Сумарна вартість складу: 1,36 мільярда євро

Найдорожчий гравець: Джуд Беллінгем (Англія) – 180 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Гаррі Кейн (Баварія) – 114 голів (рекордсмен в історії збірної)

Гвардієць команди: Гаррі Кейн (Баварія) – 114 матчів. Рекордсмен в історії: Пітер Шилтон – 125 ігор

Головний тренер: Томас Тухель (52 роки)

Найвище досягнення на ЧС: чемпіон (1966)

Вибір головного тренера збірної Англїі Томаса Тухеля на ЧС-2026 неабияк здивував футбольну спільноту. Німецький спеціаліст проігнорував захисника Реала Трента Александера-Арнольда, оборонців Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра та Люка Шоу, півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена, а також одного з лідерів Челсі Коула Палмера.

Відзначимо, що легендарний колишній нападник МЮ Вейн Руні підтримав такий вибір наставника "трьох левів".

Збірна Хорватії всьоме зіграє в історії Мундіалю. На ЧС-2026 ця європейська національна команда буде наповнена досвідченими лідерами, такими як Лука Модрич та Іван Перішич.

Лука Модрич Getty Images

Наразі свій найкращий результат "шашкові" продемонстрували у 2018 році, коли дійшли до фіналу турніру. У вирішальному матчі хорвати поступилися Франції 2:4. Також двічі перемагали у бронзових фіналах – Нідерланди (2:1 у 1998-му) та Марокко (2:1 у 2022-му).

Збірна Хорватії: що потрібно знати

Рейтинг ФІФА: 11 сходинка



Сумарна вартість складу: 387,3 мільйона євро



Найдорожчий гравець: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті) – 70 мільйонів євро



Найкращий бомбардир нинішнього складу: Іван Перішич (ПСВ) – 38 голів. Рекордсмен в історії: Давор Шукер – 45 м'ячів



Гвардієць команди: Лука Модрич (Мілан) – 198 матчів (рекордсмен в історії збірної)



Головний тренер: Златко Далич (59 років)



Найвище досягнення на ЧС: фінал (2018)

Вже з'явилася інформація, що ЧС-2026 стане останнім для Модрича. 40-річний хорват готовий повішати бутси на цвях після поточного Мундіалю та повернутися до мадридського Реала, де отримає одну із посад.

Гана – Панама: битва аутсайдерів групи L

У першому матчі нічної програми ігрового дня Гана зіграє проти Панами. Поєдинок відбудеться на арені "BMO Field" у Торонто.

На полі зійдуться 4-разовий чемпіон Африки та тріумфатор Кубку Центральноамериканських націй-2009.

Обидві збірні вже мають досвід виступів на Мундіалях, але ще жодного разу не перетиналися на одному футбольному полі. Гана вже чотири рази грала на ЧС, де найкращим результатом є вихід до чвертьфіналу у 2010-му (поразка по пенальті від Уругваю 3:5). Також одного разу ганська збірна діставалася до 1/8 фіналу та двічі не виходила із групи.

🗓️ On this day in 2006 — 20 years ago!



🇬🇭 Ghana made history by defeating the Czech Republic 2-0 to register our first-ever FIFA World Cup win. 💪🏾



⚽️ Iconic strikes from Asamoah Gyan and Sulley Muntari announced the Black Stars to the world. 🌍



Two decades later, a new… pic.twitter.com/2Pc9n84PzQ — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 17, 2026

Головною зіркою цієї африканської національної команди є 26-річний правий вінгер Манчестер Сіті Антуан Семеньйо, який водночас є найдорожчим гравцем своєї збірної.

Збірна Гани: що варто знати

Рейтинг ФІФА: 73 місце

Сумарна вартість складу: 234,35 мільйонів євро

Найдорожчий гравець: Антуан Семеньйо (Манчестер Сіті) – 80 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Джордан Аю (Лестер) – 33 голи. Рекордсмен в історії: Асамоа Г'ян – 50 м'ячів

Гвардієць команди: Джордан Аю (Лестер) – 118 матчів. Рекордсмен в історії: Андре Аю – 108 ігор

Головний тренер: Карлуш Кейрош (73 роки)

Найвище досягнення на ЧС: 1/4 фіналу (2010)

Збірна Панами має значно скромніший досвід виступів на ЧС – у 2018-му не пройшла груповий раунд, куди потрапила в один квартет із Англією, Тунісом і Бельгією.

Лише у дев'яти гравців із нинішнього складу трансферна вартість перевалює за один мільйон євро. Найдорожчим футболістом команди є правий захисник турецького Бешикташу Амір Мурільйо – 7 мільйонів євро.

Що відомо про збірну Панами

Рейтинг ФІФА: 34 місце

Сумарна вартість складу: 34,55 мільйонів євро

Найдорожчий гравець: Амір Мурільйо (Бешикташ) – 7 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Ісмаель Діас (Леон) – 17 голів. Рекордсмен в історії: Луїс Техада – 43 м'ячі

Гвардієць команди: Анібал Годой (Сан Дієго) – 157 матчів (рекордсмен в історії)

Головний тренер: Томас Кристиансен (53 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий раунд (2018)

Узбекистан – Колумбія: Хусанов проти Луїса

Збірна Узбекистану є однією із чотирьох команд-дебютантів чемпіонату світу. Команда вперше кваліфікувалася на Мундіаль завдяки успішному виступу в азійському відборі, посівши друге місце у своїй групі А, яку виграв Іран.

Від першої позиції узбеків віддалили лише два очки – 21 проти 23-х балів в іранців.

На чолі Узбекистану стоїть чемпіон світу-2006 та володар Золотого м'яча-2006 Фабіо Каннаваро (8 ігор).

Збірна Узбекистану: що відомо про команду

Рейтинг ФІФА: 50 позиція

Сумарна вартість складу: 85,33 мільйони євро

Найдорожчий гравець: Абдукодір Хусанов (Манчестер Сіті) – 50 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Ельдор Шомуродов (Істанбул Башакшехір) – 44 голи (рекордсмен в історії)

Гвардієць команди: Ельдор Шомуродов (Істанбул Башакшехір) – 92 матчі. Рекордсмен в історії: Сервер Джепаров – 128 ігор.

Головний тренер: Фабіо Каннаваро (52 роки)

Найвище досягнення на ЧС: дебютний Мундіаль 2026

Абдукодір Хусанов ФК Манчестер Сіті

Колумбійська збірна ж шість разів виступала на чемпіонатах світу, у яких тричі виходила у стадію плейоф. Свій найкращий виступ на Мундіалях колумбійці продемонстрували у 2014 році, коли дісталися чвертьфіналу, у якому програли Бразилії 1:2.

Ще двічі команда зупинялася в 1/8 фіналу та тричі не виходила із групи.

🎥 Última práctica antes de nuestro debut. 🔝⚽🙂‍↕️



Todos unidos con mucho orgullo por nuestro país. 🥹⚽🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/vHcGlfDrta — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 17, 2026

У поточному складі Колумбії присутні як сучасні, так і давні зірки футболу. Мова йде про найдорожчого гравця збірної Луїса Діаса з мюнхенської Баварії та колишнього атакувального півзахисника мадридського Реала Хамеса Родрігеса, який виступає за Міннесоту Юнайтед.

Збірна Колумбії: що варто знати

Рейтинг ФІФА: 13 місце

Сумарна вартість складу: 302,35 мільйонів євро

Найдорожчий гравець: Луїс Діас (Баварія) – 70 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Хамес Родрігес (Міннесота Юнайтед) – 31 гол. Рекордсмен в історії: Радомель Фалькао – 36 м'ячів

Гвардієць команди: Давід Оспіна (Атлетико Насьйональ) – 131 поєдинок (рекордсмен в історії)

Головний тренер: Нестор Лоренсо (60 років)

Найвище досягнення на ЧС: 1/4 фіналу (2014)

Востаннє збірна Колумбії грала на ЧС у 2018-му, коли в 1/8 фіналу поступилася Англії по пенальті 4:5.

Відзначимо, що Узбекистан та Колумбія вперше зіграють між собою.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути ігри Мундіалю можна буде в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт", щонайменше на трьох тематичних каналах: "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Крім того, частина матчів транслюватиметься безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Канал показуватиме по одному обраному матчу кожного ігрового дня, а також ключові поєдинки плейоф, включно з фіналом.