Вперше за 2 роки: Роналду відзначився тривалою гольовою засухою перед стартом ЧС-2026

Кріштіану Роналду взяв участь в останньому товариському матчі збірної Португалії перед стартом чемпіонату світу-2026 з футболу.

41-річний нападник, який вивів команду із капітанською пов'язкою, відігравши 65 хвилин у контрольній грі проти Нігерії. Зірковий форвард покинув поле без результативних дій, попри це його збірна святкувала перемогу з рахунком 2:1.

Це вже третій поспіль поєдинок, у якому Роналду йде з поля без забитих м'ячів чи асистів. Востаннє Кріштіану забивав за збірну ще 14 жовтня 2025-го у кваліфікації до ЧС-2026 проти Угорщини (нічия 2:2).

Така безгольова "засуха" зіркового футболіста збірної Португалії востаннє була на Євро-2024, коли він не забив жодного м'яча у 5-ти іграх.

Раніше головний наставник збірної Португалії запевнив, що ніхто не повинен сумніватися в ігровій практиці Кріштіану Роналду на ЧС-2026. За свою спиною досвідчений нападник має 227 ігор за національну команду (143 голи та 46 асистів).

Відзначимо, що на груповому етапі Мундіалю Португалія зіграє проти ДР Конго (17 червня), Узбекистану (23 червня) та Колумбії (28 червня).