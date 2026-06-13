Модрич після ЧС-2026 повернеться у Реал

Хорватський півзахисник Мілана Лука Модрич готовий завершити професійну кар'єру після чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

40-річний футболіст уже домовився з мадридським Реалом про те, що після завершення ігрової кар'єри обійме одну з посад у клубі.

Модрич грав за Реал у 2012 – 2025 роках. У складі мадридського клубу 6 разів ставав переможцем Ліги чемпіонів та 4 рази вигравав іспанську Ла Лігу. У 2018 році завоював Золотий м'яч.

Зазначимо, що коли Модрич покидав мадридський клуб влітку 2025 року, президент Реала Флорентіно Перес заявив хорвату, що для нього двері в Реал завжди відкриті.

У сезоні-2025/26 Лука провів 37 матчів у складі Мілана, в яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

На груповому етапі чемпіонату світу-2026 збірна Хорватії зіграє з Англією, Ганою та Панамою.

Нагадаємо, у США затримали осіб причетних до крадіжки екіпірування збірної Англії.