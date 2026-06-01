Мартінес – про ігровий тонус Роналду на ЧС-2026: Ніхто не повинен у цьому сумніватися

Головний тренер збірної Португалії з футболу Роберто Мартінес запевнив, що ніхто не повинен сумніватись в ігровій практиці Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу 2026 з футболу

Його цитує ESPN.

Наставник "Лузітан" розповів, що капітан саудівського Аль-Насра продовжує виступати не заради індивідуальних нагород або командних титулів.

"Ніхто не повинен у цьому сумніватися. Він це заслужив. Ми хотіли б передати його підхід до роботи всім молодим гравцям, адже він є взірцем для наслідування. Ми в тренерському штабі дійшли висновку: Кріштіану Роналду грає не заради конкретних індивідуальних або командних титулів. Його визначає не те, що він є, а його голод. Що б він не виграв, наступного дня у нього є колишній голод, бажання ставати кращим", – заявив Мартінес.

Ще наприкінці березня цього року коуч португальської збірної висловився про майбутнє Роналду, у якого за спиною 226 поєдинків за національну команду (143 голи та 46 асистів). У межах Мундіалів провів 22 матчі, у яких відзначився 8 м'ячами та 2 гольовими передачами.

Відзначимо, що у рамках групового раунду ЧС-2026 Португалія зіграє проти ДР Конго (17 червня), Узбекистану (23 червня) та Колумбії (28 червня).

Напередодні Мундіалю португальці проведуть дві контрольні зустрічі проти Чилі (6 червня) та Нігерії (10 червня).