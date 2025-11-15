Нас врятує тільки перемога: прев’ю матчу Україна – Ісландія

У неділю, 16 листопада збірна України проведе вирішальну гру у відборі на чемпіонат світу 2026 проти команди Ісландії. Номінально домашній для нас матч пройде на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.

Обидві команди мають по 7 очок. Проте у "вікінгів" ліпша різниця, що є головним додатковим показником. Отже, підопічним Реброва потрібно здобути лише перемогу, щоб посісти друге місце та зберегти шанси на ЧС.

Читайте також : Фото Золотий сарай київського Динамо

Чемпіон розповідає головне перед надзвичайно важливою грою.

All in від Реброва

У попередньому турі збірна України розгромно поступилась Франції (0:4). Ця поразка поставила головну команду у неприємне становище.

По-перше, Ребров не матиме простору для маневру – тепер треба тільки вигравати. І "паркувати автобус" при мінімальній перевазі буде небезпечно.

По-друге, моральний дух команди підвис, ніхто не очікував перемоги, але гра була зовсім безідейною. Натомість – ісландці переграли Азербайджан та з гарним настроєм підійдуть до гри.

Тарас Михавко УАФ

Перед поєдинком з "ле бльо" лунали думки щодо можливості зіграти складом з нотками ротації. Однак такої кількості запасних гравців навряд чи хто очікував.

"Думаю, всі розуміли, що гра з Францією небагато вирішує. Вважаю, що гравці виходили з відповідним настроєм. Але я не можу сказати, що хтось недопрацьовував чи не добігав", – Ребров.

Ця заява тренера ще раз підкреслила, що матчем з французами керманич "синьо-жовтих" вирішив повністю пожертвувати та зберегти головні сили на бій з ісландцями.

План Реброва має право на життя та спрацює, якщо буде результат, але якщо ні, то цю ганьбу йому навряд пробачать.

Втрата Судакова, але свіжа основа

На жаль, 14 листопада стало відомо, що гравець Бенфіки Георгій Судаков не допоможе збірній у грі з Ісландією через пошкодження. Нагадаємо, раніше отримали травми Артем Довбик та Олександр Зінченко.

Георгій Судаков УАФ

Проте кістяк команди готовий та свіжий – Малиновський, Матвієнко, Миколенко, Конопля, Калюжний, Волошин – не виходили на поле у Парижі. Циганков, Ванат, Зубков – намагались допомогти із заміни.

Узагалі, в України є проблеми з кадрами та фізичною підготовкою, коли настає час важливих спарених матчів. Ребров дуже серйозно підійшов до цього питання. Утім, тепер у разі невдачі буде менше підстав посилатись на втому – і це добре: весь фокус на перемогу.

Орієнтовний склад

Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Калюжний, Шапаренко, Малиновський, Волошин, Ванат, Циганков.

Як там справи в "острів'ян"?

Підопічні Арнара Гуннлаугсона проводять пристойний відбір. Так, вони програли гру Україні (3:5), але не мали проблем з Азербайджаном – (5:0, 2:0). Лідерів французів ісландці теж покусали – спочатку поступились, але гідно (1:2), а потім здобули нічию (2:2). Ці звитяги дозволили їм оформити різницю голів +4, яка дозволяє зіграти з українцями внічию.

Збірна Ісландії дорогою на гру проти України footballiceland

На перший погляд, кадровий потенціал збірної Ісландії не вражає. З, можливо, відомих вам гравців – Альберт Гудмундссон (Фіорентина), Хокон Харальдсон (Лілль) та ветеран Йоганн Гудмундссон, який грає в ОАЕ. Але про якусь недооцінку мови й бути не може. Команда у "вікінгів" бойова та часто витискає максимум зі своїх можливостей.

Вочевидь індивідуальний рівень українських футболістів у цілому вищий, однак командно саме ісландці виглядають потужніше на цей момент.

До речі, "острів'яни" пам'ятають присмак неприємної поразки, якої їм завдала Україна у вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 (1:2). Та й нещодавні 3:5 на своєму полі навряд забули. У них є можливість помститись – і вони зроблять усе для цього. До того ж, для помсти достатньо і нічиєї.

Цікаві факти

Щодо статистики зустрічей, то вона на користь українців – з 6 матчів 3 перемоги, 2 нічиї та 1 поразка.

В активі збірних по одному виступу на ЧС. Ісландці грали у 2018-му, а от Україна скоро відзначатиме круглу дату – 20 років з останнього чемпіонату світу. Перша і поки остання поїздка України на Мундіаль датується 2006 роком, коли Ребров ще був гравцем.

Що кажуть букмекери?

На думку букмекерських експертів, Україна буде фаворитом зустрічі. Коефіцієнти корегуються в межах 1.70 на перемогу України, 5.10 – на Ісландію та 3.70 на нічию.

Де дивитися матч онлайн

Пряма трансляція гри Україна – Ісландія буде доступною в медіасервісі MEGOGO. Детальніше читайте за посиланням.