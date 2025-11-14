Україна – Ісландія: де дивитися вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу 2026

У неділю, 16 листопада, збірна України з футболу зіграє вирішальний матч проти Ісландії в межах останнього шостого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу 2026.

Зустріч відбудеться у Варшаві, Польща, на стадіоні Війська Польського імені маршала Пілсудського. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Цей поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S" та безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з'явиться на сервісі в день події.

Читайте також : Фото Лише один сценарій допоможе Україні вийти на чемпіонат світу 2026: розбираємося

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок. Для виходу в плейоф кваліфікації ЧС-2026 підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати ісландців.

Напередодні "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище.

