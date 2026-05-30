Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко буде капітаном збірної України у контрольному матчі проти Польщі, який відбудеться 31 травня.

Про це повідомив наставник "синьо-жовтих" Андреа Мальдера, слова якого наводить УАФ.

"Завтра капітаном буде Ярмоленко, а далі подивимося на наступний матч. Ми думаємо про кожну гру окремо, але це не є великою проблемою.

Хлопці дуже відповідальні. Роль капітана важлива, але це не найголовніше. Найважливіше – щоб команда була єдиною, щоб це була сильна група, незалежно від того, хто є капітаном. Але завтра капітаном буде Ярмоленко", – сказав Мальдера.

Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом, а сам матч відбудеться у польському Вроцлаві.

Цікаво, що востаннє Ярмоленко грав у синьо-жовтій футболці ще 23 березня 2025 року, коли отримав лише одну ігрову хвилину у матчі проти Бельгії (поразка 0:3).

26 травня УАФ повідомила про дебютний виклик голкіпера ізраїльського Маккабі Георгія Єрмакова. А ще пізніше стало відомо про травми голкіпера Дмитра Різника та вінгера Олександра Назаренка. Натомість у розташування команди довикликали Данила Ігнатенка.