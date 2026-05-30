Перший екзамен для Мальдери. Прев'ю товариського матчу Україна – Польща

Товариський матч між збірними України та Польщі відкриває нову главу в історії українського футболу. Ця зустріч стане першою для синьо-жовтої національної команди під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдера. Італійський спеціаліст став першим в історії іноземним наставником, який очолив головну команду країни.

Попри товариський статус поєдинку, увага уболівальників та експертів буде прикута до кожного рішення італійця, який спробує прищепити українським футболістам новий малюк гри.

Коли та де відбудеться матч

Гра Україна – Польща відбудеться 31 травня у польському Вроцлаві на "Арені Вроцлав". Свисток про початок зустрічі пролунає о 18:30 (за київським часом).

Цей поєдинок не буде мати жодного турнірного значення, але Мальдері точно захочеться "не впасти обличчям у болото" у своєму дебютному матчі на новій посаді.

Тверезий вибір: Мальдера приємно здивував змінами у заявці

18 травня 2026 року Українська асоціація футболу оголосила про призначення нового головного тренера збірної, яким став 55-річний Андреа Мальдера.

Зазначимо, що 54-річний Мальдера раніше не працював головним тренером, однак має великий досвід роботи асистентом. Зокрема, був помічником Андрія Шевченка у збірній України з 2016 до 2021 року, з якою виходив до чвертьфіналу Євро-2020.

Також з 2022 до 2026 року працював у тренерському штабі колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Вже зі старту Андреа потішив фанів своїми рішеннями. Італійський коуч повернув до національної команди лідера київського Динамо Андрія Ярмоленка та воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

Цікаво, що востаннє Ярмоленко грав у синьо-жовтій футболці ще 23 березня 2025 року, коли отримав лише одну ігрову хвилину у матчі проти Бельгії (поразка 0:3).

Андрій Ярмоленко у збірній України УАФ

Новий наставник "синьо-жовтих" чудово розуміє, у яких кондиціях перебуває 36-річний вінгер.

"Допоки Ярмоленко грає у футбол, він завжди буде кандидатом в збірну. Я знаю, що він не є тим гравцем, яким був п'ять років тому, але тим не менш він є прекрасним футболістом. Я зустрічався і спілкувався з ним, і одразу з першого погляду стало зрозуміло, що Андрій має грати у збірній і він має бути у розпорядженні збірної. Я поки не впевнений, чи він буде грати, але він у збірній, і я радий, що його викликав", – заявляв Мальдера.

Також іноземний фахівець здивував іншим вибором. Дебютні запрошення у збірну отримали Олександр Романчук, який успішно виступає за румунську Університатю Крайову, та Геннадій Синчук з Монреаля із Канади.

Вже після оголошення заявки Мальдері та його штабу довелося вносити невеликі зміни. Травмованого півзахисника англійського Брентфорда Єгора Ярмолюка замінив динамівець Володимир Бражко.

26 травня УАФ повідомила про дебютний виклик голкіпера ізраїльського Маккабі Георгія Єрмакова. А ще пізніше стало відомо про травми голкіпера Дмитра Різника та вінгера Олександра Назаренка. Натомість у розташування команди довикликали Данила Ігнатенка.

Заявка збірної України з футболу

Анатолій Трубін, Андрій Лунін, Руслан Нещерет, Георгій Єрмаков. Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Романчук.

Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Данило Ігнатенко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Геннадій Синчук, Руслан Маліновський. Нападники: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Артем Довбик.

Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан виклав 26 виконавців на товариські ігри проти України (31 травня) та Нігерії (7 червня).

У списку викликаних футболістів знайшлося місце захиснику лондонського Арсенала Якубу Ківьору, півзахисник міланського Інтера Пйотру Зелінському та лідеру команди з каталонської Барселони Роберту Левандовському.

Заявка збірної Польщі з футболу

Марцин Булка, Каміль Грабара, Матеуш Кохальський. Захисники: Ян Беднарек, Томаш Кендзьора, Якуб Ківьор, Кацпер Потульський, Аркадіуш Пирка, Пшемислав Вісьневський, Норберт Войтушек, Оскар Вуйчик.

Якуб Камінський, Бартош Капустка, Кацпер Козловський, Оскар П'єтушевський, Якуб Петровський, Філіп Рузга, Мiхал Скурась, Бартош Сліш, Себастьян Шиманьський, Нікола Залевський, Пйотр Зелінський. Нападники: Кароль Чубак, Роберт Левандовський, Кароль Свідерський, Матеуш Жуковський.

Перший домашній збір від початку повномасштабної війни

28 травня українські футболісти почали збиратися на базі Emily Resort у Винниках. Збірна вперше від початку повномасштабного вторгнення проводить збір на рідній землі, а не за кордоном.

Для українських легіонерів, які грають у Європі, випала чудова нагода повернутися додому вперше за довгий час, та хоча б на мізерний відсоток відчути, як живуть їх земляки під час великої війни.

Нагадаємо, що Мальдера відзначився гідним вчинком, який точно оцінила якась частина уболівальників, коли обрав жити в Україні після призначення до національної команди. Андреа розмістився у місті Лева, де вже відвідав декілька футбольних ігор, зокрема фінал Кубку України Чернігів – Динамо та останній тур УПЛ, у якому львівські Карпати приймали луганську Зорю.

Статистика не на користь "синьо-жовтих"

Україна та Польща вже 10 разів зустрічалися на футбольному полі. Старт історії протистоянь був покладений у сезоні-1998/99. Та товариська гра закінчилася перемогою поляків 2:1. У складі "синьо-жовтих" єдиний гол забив Андрій Шевченко, який на 87-й хвилині скоротив відставання команди до мінімуму.

Україні знадобилося чотири зустрічі, аби оформити свою першу звитягу над цією європейською збірною. Дебютний успіх українці здобули у товариському матчі у сезоні-2008/09. Тоді автором переможного м'яча став Сергій Кравченко.

Загалом за спиною синьо-жовтої команди три перемоги проти 5-ти поразок від польської збірної. Ще дві гри зводилися до мирових.

Востаннє Україна та Польща зіштовхувалися на футбольному полі у товариському поєдинку сезону-2023/24 – перемога польської команди 3:1.

В офіційних іграх проти Польщі українські футболісти здобули дві перемоги, розписали одну нічию та зазнали двох поразок.

Цікаво, що найкращим бомбардиром у цих лобових протистояннях у складі української збірної є Андрій Шевченко, у якого 3 голи. Однак у Ярмоленка є чудові шанси не лише зрівнятися із нинішнім президентом УАФ, а й перебити володаря Золотого м'яча. Наразі у динамівця два результативні удари.

Фартовий для України: хто розсудить поєдинок

Філіп Глова очолить словацьку бригаду арбітрів, яка працюватиме на контрольному спарингу. 38-річний рефері є фартовим для України та її клубів. Він чотири рази працював на іграх за участь українських збірних та донецького Шахтаря.

Філіп Глова Getty Images

У жодному із них українські представники не зазнали поразок – 3 перемоги та одна нічия.

Україна U-19 – Латвія U-19 3:0 (кваліфікація юнацького Євро)

Шемрок Роверс – Шахтар 1:2 (Ліга конференцій)

Чехія – Україна 1:1 (товариська гра)

Ірландія – Україна 0:1 (Ліга націй)

Хто покаже матч Україна – Польща?

Поєдинок можна переглянути завдяки медіасервісу MEGOGO. У прямому етері зустріч за участі підопічних Мальдери покаже канал "Megogo Футбол 1".

Традиційно показ матчу супроводжуватиме аналітична студія за участю журналістів та експертів.