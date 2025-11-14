Ребров: Наступний матч буде вирішальним
Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що команда перед матчем із Францією (0:4) розуміла, що вирішальним матчем кваліфікації буде зустріч з Ісландією.
Про це він сказав у післяматчевому коментарі.
"На жаль, але, думаю, всі розуміли, що сьогоднішня гра з Францією небагато вирішує. Вважаю, що гравці виходили з відповідним настроєм. Але я не можу сказати, що хтось недопрацьовував чи не добігав.
Усі розуміють, що наступний матч буде вирішальним. Упевнений, хлопці будуть максимально налаштовані й уже зараз готуються до цієї гри", – розповів Ребров.
Через цю поразку Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації (16 листопада).
Нагадаємо, у першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.