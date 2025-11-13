Збірна України розгромно поступилась Франції у відборі на ЧС-2026

Збірна України на виїзді поступилась Франції у межах матчу відбору на чемпіонат світу-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 0:4.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров здивував вибором стартового складу. Адже лише четверо футболістів збірної України зі старту (Трубін, Забарний, Ярмолюк та Гуцуляк) мали регулярну ігрову практику у попередніх матчах відбору. А для 20-річного Тараса Михавка це був дебютний матч за збірну.

Перший тайм пройшов за цілковитої переваги збірної Франції, яка з перших хвилин взяла гру під свій контроль. "Синьо-жовті" намагалися відповідати контратаками, однак не змогли завдати жодного удару по воротах суперників – проти десяти у французів (три в площину воріт).

Друга половини гри розпочалась з падіння Назарини у штрафній французів після контакту з Упамекано. Арбітр після перегляду VAR не наважився призначити пенальті у ворота французів.

За декілька хвилин у схожому контакті у штрафному "синьо-жовтих" одинадцятиметровий заробив Майкл Олісе після контакту з Михавком. Пенальті впевнено реалізував Кіліан Мбаппе.

Французи подвоїли свою перевагу на 76-й хвилині гри. Олісе отримав м'яч у центрі штрафного майданчика та пробив у кут воріт Трубіна. Згодом Мбаппе оформив дубль, м'яч від рук українського голкіпера потрапив у ноги нападника, який переправив його у пусті ворота.

Наприкінці гри остаточний рахунок встановив Екітіке, який завершив стрімку контратаку французів.

Кваліфікація до чемпіонату світу 2026

5 тур, група D, 13 листопада

Франція – Україна 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Мбаппе (пен), 2:0 – 76 Олісе, 3:0 – 83 Мбаппе, 4:0 – 88 Екітіке

Франція: Меньян, Кунде (Густо, 89), Саліба, Упамекано, Дінь, Канте, Коне (Заїр-Емері, 80), Олісе (Нкунку, 89), Шеркі (Акліуш, 68), Барколя (Екітіке, 67), Мбаппе (к)

Україна: Трубін, Караваєв, Сваток, Забарний (к), Михавко (Зубков, 75), Михайліченко, Назарина, Очеретько (Шапаренко, 64), Ярмолюк (Волошин, 85), Гуцуляк (Ванат, 64), Яремчук (Циганков, 75)

Попереджені: Коне (31) – Михавко (54), Ярмолюк (74)

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних.

Крім французів, суперниками українців у кваліфікації є Азербайджан та Ісландія. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан. Заключний матч відбіркового етапу відбудеться 16 листопада (вдома з Ісландією).