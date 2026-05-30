Швидше за все, суперник буде грати сміливо: захисник збірної Польщі та ексгравець Динамо – про матч з Україною

Правий захисник збірної Польщі та грецького ПАОК Томаш Кендзьора заявив, що, вірогідно, Україна гратиме проти його збірної у сміливий футбол.

"В України є декілька змін, тому що в них відбулася зміна тренера. Важко сказати, як саме вона зіграє. Швидше за все, суперник буде грати сміливо. Зрозуміло, що це товариський матч, але футболісти намагатимуться показати себе".

Кендзьора провів у складі збірної Польщі 37 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами. Нагадаємо, що польський захисник раніше захищав кольори київського Динамо.

Він провів у футболці "біло-синіх" 198 ігор, у яких забив 7 м'ячів та віддав 20 результативних передач. Разом зі столичною командою Кендзьора виграв чемпіонат України (20/21), 2 Кубки України (19/20, 20/21) та 3 Суперкубки України (18/19, 19/20, 20/21).

Новий головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера дебютує у товариському матчі проти Польщі, який відбудеться 31 травня о 18.30 за київським часом. Під час цього збору наша національна команда також зіграє з Данією (7 червня).

Зазначимо, що вперше за час повномасштабного вторгнення збірна України проводить збір у рідній країні. Напередодні він розпочався у Винниках.