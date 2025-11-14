Українська правда
Чемпіон Футбол

Серйозна втрата для збірної України: Судаков не допоможе у вирішальному матчі проти Ісландії

Микола Дендак — 14 листопада 2025, 15:15
Лідер португальської Бенфіки Георгій Судаков не допоможе збірній України в матчі з Ісландією в останньому турі групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це повідомляє УАФ.

Зазначається, що причиною стало пошкодження футболіста. Судаков невдовзі повернеться до клубу для подальшого лікування та відновлення від травми.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00. Для виходу в плейоф кваліфікації ЧС-2026 команді необхідно перемагати ісландців.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок. Напередодні "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище.

