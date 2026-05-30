Мальдера: Два найближчих матчі дуже важливі для мене, щоб пізнати гравців

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера вважає, що найближчі матчі національної команди – найважливіші для знайомства й розуміння гравців.

Про це він розказав в інтерв'ю Олександру Гливинському.

"Так багато гравців я знаю, я знаю їх, коли вони були молодими. Наприклад, пам'ятаю Миколенка, Забарного, Циганкова, Довбика. Я також пам'ятаю Малиновського, коли він ще був гравцем Генка і ми викликали його вперше до збірної. Тепер вони дорослі чоловіки. Також є і нові гравці. Ці два найближчих матчі дуже важливі для мене, щоб пізнати гравців. Я знаю, що результат завжди важливий, тому що зі збірною не буває товариських матчів, звичайно, але для мене мета і завдання цих двох ігор пізнати гравців, яких я знаю не дуже добре".

Також він додав, що для нього важливий ментальний дух команди.

"Я також спостерігаю за різними українськими гравцями в різних частинах Європи. Є деякі з травмами, що нормально наприкінці сезону. І нелегко знайти гравців в ідеальній фізичній формі. Однак для мене перша мета – пізнати гравців і створити команду. Тактика прийде, але вона зараз має для мене значення у другу чергу. З мого досвіду, дуже важливо створити сильну групу гравців. Коли я був тут, команда грала добре, багато матчів. Так, це була робота тренерського штабу. Але це було також тому, що та збірна була дуже сильною ментально. Це був сильний колектив. Якщо я уявляю свою команду, я хотів би таку команду. Ми можемо виграти або програти, але ми завжди повинні мати сміливість бути командою. Це те, чого я б хотів досягти у першу чергу. Це моя перша мета. І, звісно, я хочу, я прагну грати у красивий футбол".

