Збірна України оголосила заявку на матч з Польщею

Тренерський штаб збірної України під керівництвом Андреа Мальдери опублікував список гравців, які можуть взяти участь у товариському матчі з Польщею.

Про це повідомляє УАФ.

У заявку на гру увійшло 23 футболісти. Поза заявкою опинився воротар Андрій Лунін, захисник Ілля Забарний та півзахисник Руслан Маліновський.

Воротарі: Анатолій Трубін, Руслан Нещерет, Георгій Єрмаков

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Романчук.

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Геннадій Синчук, Володимир Бражко, Данило Ігнатенко

Нападники: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Артем Довбик.

Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом, а сам матч відбудеться у польському Вроцлаві. Відомо, що капітаном команди буде Андрій Ярмоленко.

Зазначимо, що вперше за час повномасштабного вторгнення збірна України проводить збір у рідній країні. Напередодні він розпочався у Винниках.