Мексика та Південна Корея у битві за лідерство, реванш Швейцарії та друга спроба Канади: анонс восьмого дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 усі 48 збірних провели свої стартові матчі, а отже, турнір переходить у нову фазу. Восьмий ігровий день відкриє програму другого туру, де на команди чекають перші по-справжньому вирішальні поєдинки. Чехія спробує реабілітуватися за поразку на старті, Канада на правах співгосподаря зустрінеться з Катаром, Швейцарія перевірить свої амбіції у грі з Боснією і Герцеговиною, а центральним матчем дня стане протистояння Мексики та Південної Кореї.

Розклад матчів восьмого дня ЧС-2026

Перші два поєдинки ігрового дня розпочнуться ввечері за київським часом. О 19:00 на поле вийдуть Чехія та ПАР, а о 22:00 стартує зустріч Швейцарії та Боснії і Герцеговини. Вночі Канада прийматиме Катар, а завершиться день матчем між Мексикою та Південною Кореєю.

Четвер, 18 червня

19:00. Чехія – ПАР (Група A)

22:00. Швейцарія – Боснія і Герцеговина (Група B)

П'ятниця, 19 червня

01:00. Канада – Катар (Група B)

04:00. Мексика – Південна Корея (Група A)

Чехія – ПАР: зустріч команд, яким потрібна перемога

Ігрову програму дня відкриє поєдинок на стадіоні "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті.

Чехи невдало стартували на турнірі, поступившись Південній Кореї з рахунком 1:2. Команда Мірослава Коубека вела в рахунку, але не змогла втримати перевагу й тепер опинилася під тиском турнірної ситуації.

Збірна Чехії готується до мату з ПАР x.com/ceskarepre

Провальним виявився старт збірної Південної Африки. "Бафана Бафана" програли Мексиці (0:2), а завершували матч удев'ятьох. Через дискваліфікацію проти Чехії не зіграють Темба Зване та Яя Сітоле, що суттєво ускладнює завдання африканській команді.

Історія протистоянь

Суперники зустрічалися лише один раз. На Кубку конфедерацій-1997 збірні Чехії та ПАР розійшлися миром – 2:2. Тоді африканці врятувалися від поразки наприкінці зустрічі.

13.12.1997. Кубок конфедерацій. ПАР – Чехія 2:2

Орієнтовні склади:

У південноафриканців матч другого туру пропустять Темба Зване та Яя Сітоле. Решта футболістів готуються до матчу.

Чехія: Коварж – Цоуфал, Гранач, Голеш, Крейчі – Соучек, Сойка, Провод, Зелени, Гложек – Шик

Коварж – Цоуфал, Гранач, Голеш, Крейчі – Соучек, Сойка, Провод, Зелени, Гложек – Шик ПАР: Вільямс – Окон, Мбата, Мбоказі, Мудау – Мокоена, Модіба, Адамс, Аполліс, Мофокенг – Фостер

Швейцарія – Боснія і Герцеговина: шанс виправити стартові помилки

Поєдинок відбудеться на арені "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді поблизу Лос-Анджелеса.

У першому турі обидві команди набрали по одному очку, але сприйняли ці результати по-різному. Швейцарія несподівано втратила очки в матчі з Катаром, який здобув свій перший бал в історії чемпіонатів світу. Натомість Боснія і Герцеговина може бути задоволена нічиєю з Канадою, адже змогла зіпсувати старт співгосподарям турніру.

Футболісти збірної Боснії і Герцеговини x.com/BosniaNTBall

Перемога в цьому матчі суттєво покращить шанси будь-якої з команд на вихід до плейоф.

Історія протистоянь

Команди проведуть лише свій другий очний матч. У єдиній попередній зустрічі, яка мала товариський статус, сильнішою була Боснія і Герцеговина. У швейцарців буде гарна нагода взяти реванш за поразку та виправити статистику.

29.03.2016. Товариський матч. Швейцарія – Боснія і Герцеговина 0:2

Один із голів тоді забив Едін Джеко, який і нині залишається одним із лідерів боснійської збірної.

Орієнтовні склади:

У Швейцарії через травму не зіграє Міро Мугайм. У Боснії і Герцеговини поза грою Нідал Челік.

Швейцарія: Кобель – Ельведі, Аканжі, Родрігес – Закарія, Джака, Ебішер, Фройлер, Варгас, Ндоє – Емболо.

Кобель – Ельведі, Аканжі, Родрігес – Закарія, Джака, Ебішер, Фройлер, Варгас, Ндоє – Емболо. Боснія і Герцеговина: Васіль – Катіч, Башич, Дедич – Колашинац, Мемич, Тахірович, Мухаремович, Байрактаревич – Лукіч, Демирович.

Канада – Катар: матч ціною плейоф

У другому матчі групи B зустрінуться Канада та Катар. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Бі-Сі Плейс" у Ванкувері.

Після першого туру в групі склалася унікальна ситуація — всі чотири збірні мають по одному очку. За таких умов перемога може стати вирішальним кроком на шляху до плейоф.

Канада з другої спроби спробує здобути свою першу в історії перемогу на чемпіонатах світу, спираючись на підтримку рідних трибун. Катар же прагне розвинути успіх після того, як набрав своє перше в історії очко на Мундіалях.

Форвард збірної Канади Кайл Ларін Getty Images

Історія протистоянь

Єдиний очний матч між командами відбувся у 2022 році. Тоді Канада впевнено переграла Катар із рахунком 2:0.

23.09.2022. Товариський матч. Катар – Канада 0:2

Голи в тій зустрічі забивали Джонатан Девід та Кайл Ларін, які входять до заявки канадців і на ЧС-2026.

Орієнтовні склади:

У складі Канади через травму відсутній захисник англійського Мідлсбро Алфі Джонс. Інші футболісти готові до матчу.

Канада: Крепо – Джонстон, Фужероль, Корнеліус, Ларея – Коне, Еустакіо – Б'юкенен, Девід, Міллар – Ларін.

Крепо – Джонстон, Фужероль, Корнеліус, Ларея – Коне, Еустакіо – Б'юкенен, Девід, Міллар – Ларін. Катар: Абунада – Мігель, Хухі, Аль-Уай – Аль-Амін, Лайє, Афіф, Хукі – Мадібо, Абдурісаг – Абдуссалам.

Мексика – Південна Корея: битва за перше місце

Центральний матч восьмого ігрового дня відбудеться на стадіоні "Естадіо Акрон" у Сапопані поблизу Гвадалахари.

І Мексика, і Південна Корея стартували з перемог, тож очне протистояння може визначити одноосібного лідера групи А.

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Мексиканці впевнено переграли ПАР, а корейці здійснили камбек у грі проти Чехії. Переможець матчу значно наблизиться до виходу в плейоф.

Історія протистоянь

Суперники провели між собою 15 матчів. Перевага на боці мексиканців: вісім перемог проти п'яти у корейців, ще дві зустрічі завершилися внічию.

На чемпіонатах світу команди грали двічі — у 1998 та 2018 роках. В обох випадках перемагала Мексика.

Остання зустріч між збірними відбулася у 2025 році й завершилася нічиєю 2:2.

Орієнтовні склади:

У складі Мексики через дискваліфікацію не зіграє захисник Сесар Монтес. У Південної Кореї під питанням участь оборонця Кім Те Хьона, який продовжує відновлення після травми.

Мексика: Ранхель – Санчес, Альварес, Ліра, Васкес – Альварадо, Мора, Фідальго, Гальярдо – Хіменес, Кіньйонес.

Ранхель – Санчес, Альварес, Ліра, Васкес – Альварадо, Мора, Фідальго, Гальярдо – Хіменес, Кіньйонес. Південна Корея: Син Гю – Мін Дже, Ін Бом, Хі Лі, Ве Соль – Те Лі, Сон Хин Мін, Пек Син Хо, Ган Лі – Гю Лі, О Хьон Гю.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна буде в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.