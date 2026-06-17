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Форвард ПСЖ став наймолодшим африканцем, який забивав гол на чемпіонаті світу

Володимир Слюсарь — 17 червня 2026, 02:35
Форвард ПСЖ став наймолодшим африканцем, який забивав гол на чемпіонаті світу
Ібрагім Мбайє
Maxppp

Форвард ПСЖ та збірної Сенегалу Ібрагім Мбайє став наймолодшим африканським гравцем, який забив гол на чемпіонаті світу.

Мбайє відзначився у віці 18 років та 142 дні.

Нападник у дебютному для себе матчі на ЧС забив на 5‑й компенсованій хвилині, який став єдиним для національної команди Сенегалу.

Мбає таким чином перевершив рекорд сенегальця Мусси Ваге, який на ЧС-2018 забив у віці 19 років та 263 днів.

Нагадаємо, що національна команда Франції переграла Сенегал у матчі першого туру в групі I на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

У наступному турі Сенегал зіграє проти Норвегії. Початок 23 червня о 03:00 (за київським часом), а Франція зустрінеться з Іраком раніше, о 00:00.

Також зазначимо, що за підсумками матчу проти Сенегалу Кілліан Мбаппе перевершив два бомбардирські рекорди збірної Франції.

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