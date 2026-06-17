Форвард ПСЖ став наймолодшим африканцем, який забивав гол на чемпіонаті світу

Форвард ПСЖ та збірної Сенегалу Ібрагім Мбайє став наймолодшим африканським гравцем, який забив гол на чемпіонаті світу.

Мбайє відзначився у віці 18 років та 142 дні.

Нападник у дебютному для себе матчі на ЧС забив на 5‑й компенсованій хвилині, який став єдиним для національної команди Сенегалу.

Мбає таким чином перевершив рекорд сенегальця Мусси Ваге, який на ЧС-2018 забив у віці 19 років та 263 днів.

Нагадаємо, що національна команда Франції переграла Сенегал у матчі першого туру в групі I на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

У наступному турі Сенегал зіграє проти Норвегії. Початок 23 червня о 03:00 (за київським часом), а Франція зустрінеться з Іраком раніше, о 00:00.

Також зазначимо, що за підсумками матчу проти Сенегалу Кілліан Мбаппе перевершив два бомбардирські рекорди збірної Франції.