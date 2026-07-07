Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Я не шукаю виправдань: Почеттіно – про виліт збірної США з ЧС-2026

Микола Літвінов — 7 липня 2026, 05:58
Я не шукаю виправдань: Почеттіно – про виліт збірної США з ЧС-2026
Маурісіо Почеттіно
Getty Images

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно заявив, що не буде шукати для себе виправдань після вильоту з чемпіонату світу-2026, відзначивши високий рівень гри Бельгії.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"З самого початку було дуже важко. Ми вітаємо Бельгію, вони були кращими за нас. Це був не наш день. Я не шукаю виправдань... ми не показали того, що зазвичай показуємо, і це реальність.

Нам потрібно вчитися, проаналізувати матч і зрозуміти, чому ми не підійшли до гри так само, як до решти матчів на чемпіонаті світу. Це був не наш день... ми не показали ту гру, яку зазвичай демонструємо".

Нагадаємо, що збірна Бельгії оформила розгром команді США, здобувши перемогу з рахунком 4:1 в чвертьфіналі цьогорічної світової першості.

Далі на підопічних Руді Гарсії чекає протистояння з Іспанією, яка напередодні обіграла Португалію (1:0) в 1/8 мундіалю. Ця зустріч відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що найкращим гравцем цього матчу визнали автора дублю Шарля Де Кетеларе. 

Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна США з футболу Маурісіо Почеттіно

Маурісіо Почеттіно

Звичайна футбольна ситуація: Почеттіно розкритикував червону картку Балогуна у матчі проти Боснії і Герцеговини на ЧС-2026
Чому б нам цього не зробити: Почеттіно назвав амбітну ціль збірної США після виходу в 1/8 фіналу ЧС-2026
Почеттіно може залишитися у збірній США ще на чотири роки
Тренер збірної США покинув післяматчеву пресконференцію після поразки від Туреччини на ЧС-2026
Фантастична гра: Почеттіно – про перемогу США у матчі з Австралією на ЧС-2026

Останні новини