Я не шукаю виправдань: Почеттіно – про виліт збірної США з ЧС-2026

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно заявив, що не буде шукати для себе виправдань після вильоту з чемпіонату світу-2026, відзначивши високий рівень гри Бельгії.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"З самого початку було дуже важко. Ми вітаємо Бельгію, вони були кращими за нас. Це був не наш день. Я не шукаю виправдань... ми не показали того, що зазвичай показуємо, і це реальність. Нам потрібно вчитися, проаналізувати матч і зрозуміти, чому ми не підійшли до гри так само, як до решти матчів на чемпіонаті світу. Це був не наш день... ми не показали ту гру, яку зазвичай демонструємо".

Нагадаємо, що збірна Бельгії оформила розгром команді США, здобувши перемогу з рахунком 4:1 в чвертьфіналі цьогорічної світової першості.

Далі на підопічних Руді Гарсії чекає протистояння з Іспанією, яка напередодні обіграла Португалію (1:0) в 1/8 мундіалю. Ця зустріч відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що найкращим гравцем цього матчу визнали автора дублю Шарля Де Кетеларе.