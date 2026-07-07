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Ексфорвард Челсі: Португалія зіграла нижче свого рівня через Роналду

Денис Іваненко — 7 липня 2026, 06:47
Ексфорвард Челсі: Португалія зіграла нижче свого рівня через Роналду
Кріштіану Роналду
Getty Images

Кріс Саттон висловився про виліт збірної Португалії від Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає BBC Sport.

Колишня зірка АПЛ вважає, що підопічні Роберто Мартінеса виступили нижче свого рівня на турнірі через 41-річного Кріштіану Роналду. Він у цьому звинуватив й іспанського тренера, який лише одного разу за весь Мундіаль замінив вікового капітані.

"Гонсалу Рамуш зіграв в 1/8 фіналу на минулому чемпіонаті світу й оформив хеттрик, коли у головного тренера знайшлося трохи сміливості залишити Кріштіану Роналду в запасі.

Минуло чотири роки, Роналду став на чотири роки старшим, і подивіться, що сталося. Вони зіграли нижче свого рівня саме через нього", – сказав Саттон.

Зазначимо, що Португалія поступилась Іспанії з рахунком 0:1. Перед цією грою Кріштіану Роналду оголосив, що це його останній чемпіонат світу.

Загалом зірковий португалець взяв участь у шести Мундіалях. У 27 матчах він забив 11 голів і віддав 2 результативні передачі.

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