Ексфорвард Челсі: Португалія зіграла нижче свого рівня через Роналду

Кріс Саттон висловився про виліт збірної Португалії від Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає BBC Sport.

Колишня зірка АПЛ вважає, що підопічні Роберто Мартінеса виступили нижче свого рівня на турнірі через 41-річного Кріштіану Роналду. Він у цьому звинуватив й іспанського тренера, який лише одного разу за весь Мундіаль замінив вікового капітані.

"Гонсалу Рамуш зіграв в 1/8 фіналу на минулому чемпіонаті світу й оформив хеттрик, коли у головного тренера знайшлося трохи сміливості залишити Кріштіану Роналду в запасі. Минуло чотири роки, Роналду став на чотири роки старшим, і подивіться, що сталося. Вони зіграли нижче свого рівня саме через нього", – сказав Саттон.

Зазначимо, що Португалія поступилась Іспанії з рахунком 0:1. Перед цією грою Кріштіану Роналду оголосив, що це його останній чемпіонат світу.

Загалом зірковий португалець взяв участь у шести Мундіалях. У 27 матчах він забив 11 голів і віддав 2 результативні передачі.