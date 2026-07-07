ФІФА назвала найкращого гравця матчу Бельгія – США в 1/8 фіналу ЧС-2026

Півзахисника збірної Бельгії Шарля Де Кетеларе визнали найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти США за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.

25-річний гравець відзначився у цій зустрічі дублем та віддав результативну передачу на Ванакена у середині другого тайму. За даними статистичного порталу Sofascore, бельгієць завдав 3 удари у площину воріт, віддав 15 точних передач із 17 (88%) та загалом за гру зробив 30 дотиків до м'яча.

Зауважимо, що за спиною Де Кетеларе 34 поєдинки за збірну, у яких він відзначився 8 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, що збірна Бельгії оформила розгром команді США, здобувши перемогу з рахунком 4:1. Далі на підопічних Руді Гарсії чекає протистояння з Іспанією, яка напередодні обіграла Португалію (1:0) в 1/8 мундіалю. Ця зустріч відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.