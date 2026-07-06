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Вперше в історії чемпіонатів світу три футболісти забили по 7 голів на одному турнірі

Микола Літвінов — 6 липня 2026, 01:50
Вперше в історії чемпіонатів світу три футболісти забили по 7 голів на одному турнірі
Getty Images

Вперше з часів заснування чемпіонату світу три футболісти забили по 7 голів у межах одного турніру.

Про це повідомляє OptaJoe.

Цими гравцями стали аргентинський нападник Ліонель Мессі, норвезький форвард Ерлінг Голанд та центральний нападник Франції Кіліан Мбаппе. Це досягнення було встановлено після матчу між "Вікінгами" та Бразилією в 1/8 цьогорічної світової першості.

Нагадаємо, що "Селесао" сенсаційно вилетіли від Норвегії з чемпіонату світу-2026, поступившись з рахунком 1:2. Це перший вихід до чвертьфіналу для норвежців та другий виліт Бразилії в 1/8 фіналу в історії.

Далі на норвежців чекає протистояння з переможцем пари Мексика – Англія, який визначиться 6 липня. Старт цієї зустрічі запланований о 03:00 за київським часом.

Додамо, що команди Мессі та Мбаппе вже знають своїх опонентів на цій стадії турніру. Аргентина гратиме з Єгиптом 7 липня о 19:00, а Франція та Марокко визначать кращого 9 липня о 23:00.

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