Аргентина – Єгипет: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Аргентини та Єгипту.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,36. Нічия – 5,00. Виграш "фараонів" – 9,50.

Прохід "альбіселесте" до наступної стадії турніру – 1,16. На те, що африканці проб'ються до 1/4 фіналу – 5,50.

Протистояння відбудеться 7 липня на "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Аргентина в додатковий час пройшла Кабо-Верде. Єгипет у серії пенальті здолав Австралію.

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