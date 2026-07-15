Ми граємо проти піратів-загарбників: віцепрезидентка Аргентини – про півфінал ЧС-2026 з Англією

Віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель висловилась про матч 1/2 фіналу чемпіонату світу, в якому "альбіселесте" зіграють з Англією.

Свою думку вона опублікувала в соцмережі X.

Політикиня наголосила на історичній важливості цього протистояння. Вона підкреслила, що для країни це буде мати більше значення, ніж просто футбольний поєдинок.

"Завтра ми граємо проти піратів-загарбників. Це не просто черговий матч. Я не збираюся бути політкоректною чи байдужою. Проти англійців це завжди щось більше. Це Мальвіни, це Дієго, це останній чемпіонат світу для Лео, і це можливість дати відсіч загарбникам. Вперед, Аргентино! Бо ми до останнього подиху будемо вимагати повернення того, що належить нам", – написала Вільярруель.

Зазначимо, що Аргентина та Велика Британія воювали за Фолклендські (Мальвінські) острови у 1982 році. За підсумками того конфлікту архіпелаг залишився під британським контролем.

Матч 1/2 фіналу чемпіонату світу відбудеться 15 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні визначився перший фіналіст турніру. Ним стала збірна Іспанії, яка впевнено здолала Францію з рахунком 2:0.