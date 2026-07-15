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Український тренер спрогнозував переможця пари Англія – Аргентина у півфіналі ЧС-2026

Денис Іваненко — 15 липня 2026, 14:52
Український тренер спрогнозував переможця пари Англія – Аргентина у півфіналі ЧС-2026
Олександр Бабич
ФК Ворскла Полтава

Колишній тренер низки клубів УПЛ Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу 1/2 фінулу чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Аргентини.

Його слова передає Sport.ua.

Експерт заявив, що це буде дуже емоційне протистояння. Він оцінює шанси обох команд на перемогу приблизно рівними, але все ж таки назвав свого фаворита:

"Матч Англія – Аргентина має певний підтекст. Вболівальники зі стажем пам'ятають 1986 рік, коли у чвертьфіналі Марадона забив рукою у ворота англійців, а в 1998-му Сімеоне спровокував Бекхема на червону картку. Тому інтрига в матчі буде неабиякою.

У південноамериканців уся гра будується навколо Ліонеля Мессі, але чи вистачить йому фізичних ресурсів у свої 39 років – питання. Аргентинці відрізняються своїми індивідуальними діями, тоді як Англія сильна в командній грі. За умови нейтрального суддівства, думаю, у підопічних Томаса Тухеля трохи більше шансів на успіх".

Фахівець підкреслив, що "трьом левам" важливо перекрити кисень лідеру аргентинців. Він вважає, що рівень футболістів англійської збірної дозволяє їй грати в різних стилях і врешті-решт саме команді Томаса Тухеля прогнозує вихід у фінал.

"Припускаю, з огляду на те, що це півфінал і зустрічаються команди, які не дуже яскраво, з точки зору видовищності, виступають на турнірі, що гра буде здебільшого закритою, але напруги від цього менше не стане. Що стосується прогнозу, то ставлю на нічию – 1:1 у основний час. А в додатковий переможний гол заб'ють англійці та виграють 2:1", – сказав Бабич.

Зазначимо, що матч між збірними Англії та Аргентини відбудеться 15 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Також прогноз на це протистояння зробив Мирон Маркевич. Текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна за посиланням.

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