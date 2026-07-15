Маркевич спрогнозував переможця пари Англія – Аргентина у півфіналі ЧС-2026

Мирон Маркевич поділився очікуваннями від поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026, в якому зіграють збірні Англії та Аргентини.

Його слова передає Sport.ua.

Досвідчений фахівець заявив, що в цьому протистоянні шанси практично рівні. Він відзначив лідерів обох команд, які можусь стати геймченджерами:

"На цьогорічному чемпіонаті світу Англія та Аргентина не демонстрували яскравої гри, проте у складах обох збірних є гравці, здатні забивати. Беллінгем, Кейн, Мессі самотужки вирішували долю поєдинків, прокинувся Альварес. І, звісно, не можна не відзначити бажання та характер цих команд. І англійці, і аргентинці виходили зі складних ситуацій на цьому турнірі. А це свідчить про психологічну стійкість футболістів, що дуже важливо в сучасному футболі. Для мене в цій парі немає фаворита, кожен із суперників може як вистрілити, так і засушити гру".

Прогнозуючи результат, експерт заявив, що команди не визначать сильнішого в основний час. Він назвав точний рахунок і збірну, яка врешті-решт стане фіналістом.

"На мій погляд, тут буде позиційна, я б сказав, обережна гра, оскільки ціна помилки, як я вже казав і про перший півфінал, дуже висока. І все ж в основний час Англія та Аргентина заб'ють по голу – 1:1. Однак у додатковий час підопічним Ліонеля Скалоні вдасться вирвати путівку до фіналу", – вважає Маркевич.

Зазначимо, що на попередній стадії турніру англійці здолали Норвегію (2:1), а збірна Аргентини виявилась сильнішою за Швейцарію (3:1). В обох випадках доля зустрічі вирішувалась в екстратаймах.

Матч між грандами відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.