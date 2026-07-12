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Норвегія – Англія: відеоогляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 12 липня 2026, 04:45
Норвегія – Англія: відеоогляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2026
Норвегія – Англія, відеоогляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2026
Getty Images

У неділю, 12 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся черговий матч 1/4 фіналу, у якому збірна Норвегія зазнала поразки від Англії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "трьох левів" після додаткового часу.

Дублем за них відзначився півзахисник Реала Джуд Беллінгем. Саме його ФІФА назвала найкращим гравцем протистояння.

Чемпіонат світу-2026
Плейоф, 1/4 фіналу

Норвегія – Англія 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 36 Шельдруп, 1:1 – 45+2 Беллінгем, 1:2 – 93 Беллінгем

Відеоогляд матчу Норвегія – Англія від MEGOGO

Зазначимо, що у півфіналі Англія зіграє з переможцем пари Аргентина – Швейцарія. Майбутнє протистояння відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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