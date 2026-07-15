Ексфутболіст збірної України зробив прогноз на протистояння Англії та Аргентини у півфіналі ЧС-2026

35-річний півзахисник Роман Безус поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Аргентини.

Його слова передає Sport.ua.

Футболіст заявив, що пара виглядає дуже рівною. Обидві збірні протягом турніру здобували не надто впевнені перемоги, досягаючи результату прагматичною грою.

"Безумовно, підвищена увага буде приділена Ліонелю Мессі, для якого це, до речі, перший матч проти англійців. Буде цікаво подивитися, чи зможе лідер аргентинців вкотре повести за собою партнерів, з огляду на вік футболіста в поєдинку з такою сильною збірною. Хоча в останніх матчах розігралися Мак Аллістер та Альварес, які можуть прийти на допомогу своїй зірці.

З іншого боку, вболівальники британців дуже розраховують на Джуда Беллінгема та Гаррі Кейна, які проводять для себе, втім, як поки що й для всієї команди, чудовий турнір. Не приховуючи своїх симпатій, у цій зустрічі я вболіватиму за Аргентину, але мені чомусь здається, що переможе Англія з рахунком 2:1", – сказав Безус.