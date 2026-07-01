Дубль Кейна вивів Англію в 1/8 фіналу: огляд матчу з ДР Конго на ЧС-2026

Збірна Англії переграла ДР Конго у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Огляд матчу

Пропустивши вже на 7-й хвилині від Сіпенги, англійці змогли відігратися лише на 75-й, коли Кейн головою замкнув навіс Гордона. За десять хвилин капітан оформив дубль потужним ударом під поперечку, встановивши остаточний рахунок.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

1 липня

Англія – ДР Конго 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Кіпенга, 1:1 – 75 Кейн, 2:1 – 86 Кейн

Ця перемога стала для англійців історичною: вони вперше з часу фіналу чемпіонату світу 1966 року виграли матч Мундіалю, в якому першими пропустили. Тоді збірна Англії у фіналі турніру здолала Західну Німеччину з рахунком 4:2 в додатковий час.

Далі на англійців чекає протистояння з Мексикою, яке відбудеться 6 липня. Стартовий свисток цієї гри пролунає о 03:00 за київським часом.