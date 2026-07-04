Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Одноклубник Циганкова та Ваната визнаний найкращим гравцем матчу з Канадою 1/8 фіналу ЧС-2026

Олексій Мурзак — 4 липня 2026, 22:40
Одноклубник Циганкова та Ваната визнаний найкращим гравцем матчу з Канадою 1/8 фіналу ЧС-2026
Аззедін Унахі
FIFA

Півзахисника збірної Марокко Аззедіна Унахі визнано найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з національною командою Канади (3:0).

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Унахі оформив дубль, забивши на 50-й і 82-й хвилинах зустрічі. Завдяки його перформансу Марокко розгромило співгосподарів турніру канадців та стало першим чвертьфіналістом чемпіонату світу.

Зазначимо, що автор дубля є одноклубником українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната в іспанській Жироні.

Нагадаємо, що напередодні визначились усі пари 1/8 фіналу. Ця стадія турніру триватиме до 7 липня.

Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Канади з футболу збірна Марокко з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Наставник Марокко зізнався, за рахунок чого його команда змогла перемогти Канаду в 1/8 фіналу ЧС-2026
Франція і Парагвай назвали стартові склади на матч 1/8 плейоф ЧС-2026
Спойлер – не вийшло: Дрейк поставив 1 долар проти Канади, щоб зламати своє прокляття у матчі ЧС-2026
Марокко з дублем одноклубника Ваната та Циганкова розбило Канаду та стало першим чвертьфіналістом ЧС-2026
В матчі Канада – Марокко трапилася унікальна для чемпіонатів світу подія

Останні новини