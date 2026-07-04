Одноклубник Циганкова та Ваната визнаний найкращим гравцем матчу з Канадою 1/8 фіналу ЧС-2026
Аззедін Унахі
FIFA
Півзахисника збірної Марокко Аззедіна Унахі визнано найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з національною командою Канади (3:0).
Про це повідомила пресслужба ФІФА.
Унахі оформив дубль, забивши на 50-й і 82-й хвилинах зустрічі. Завдяки його перформансу Марокко розгромило співгосподарів турніру канадців та стало першим чвертьфіналістом чемпіонату світу.
Зазначимо, що автор дубля є одноклубником українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната в іспанській Жироні.
Нагадаємо, що напередодні визначились усі пари 1/8 фіналу. Ця стадія турніру триватиме до 7 липня.