Одноклубник Циганкова та Ваната визнаний найкращим гравцем матчу з Канадою 1/8 фіналу ЧС-2026

Півзахисника збірної Марокко Аззедіна Унахі визнано найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з національною командою Канади (3:0).

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Chosen by the fans: Azzedine Ounahi, your Superior Player of the Match. 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/bF3CKoGezq — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Унахі оформив дубль, забивши на 50-й і 82-й хвилинах зустрічі. Завдяки його перформансу Марокко розгромило співгосподарів турніру канадців та стало першим чвертьфіналістом чемпіонату світу.

Зазначимо, що автор дубля є одноклубником українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната в іспанській Жироні.

Нагадаємо, що напередодні визначились усі пари 1/8 фіналу. Ця стадія турніру триватиме до 7 липня.