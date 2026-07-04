Наставник Марокко зізнався, за рахунок чого його команда змогла перемогти Канаду в 1/8 фіналу ЧС-2026
Головний тренер збірної Марокко Мохамед Уабі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року над командою Канади з рахунком 3:0, наголосивши, що такі ігри завжди складні.
Його слова наводить пресслужба ФІФА.
"Ми дуже раді. Це матч чемпіонату світу – такі ігри завжди складні: команди боряться буквально за свою долю. У другому таймі ми чудово реагували на підбір м'яча та впевнено діяли у єдиноборствах. Маю визнати, що збірна Канади вразила – вона провела чудовий матч.
Для нас це не стало сюрпризом, але в другому таймі нам вдалося використати простір, який суперник нам залишив – у цьому і був ключ до успіху", – сказав Уабі.
У чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Марокко зіграє з переможцем пари Парагвай – Франція.