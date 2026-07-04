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В матчі Канада – Марокко трапилася унікальна для чемпіонатів світу подія

Олег Дідух — 4 липня 2026, 21:29
В матчі Канада – Марокко трапилася унікальна для чемпіонатів світу подія
Getty Images

У першому таймі матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року Канада – Марокко було зафіксовано унікальний статистичний факт.

Про це повідомляє Opta.

За перший тайм команди на двох завдали лише 5 ударів по воротах. При цьому, арбітр матчу, англієць Майкл Олівер, показав одразу 6 жовтих карток: 4 марокканцям і 2 – канадцям.

Таким чином, вперше в історії чемпіонатів світу за перший тайм матчу було показано більше жовтих карток, ніж нанесено ударів по воротах. Слід зазначити, що жовті картки на чемпіонатах світу з'явилися лише у 1970 році.

Перший тайм матчу Канада – Марокко завершився за рахунку 0:0. Поєдинок відбувається у Х'юстоні (штат Техас, США).

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