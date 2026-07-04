Франція і Парагвай назвали стартові склади на матч 1/8 плейоф ЧС-2026

У неділю, 5 липня, відбудеться другий матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року між збірними Парагваю та Франції.

Команди вже назвали стартові склади на протистояння, яке розпочнеться рівно о 00:00 за київським часом.

Парагвай : Гілл, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Г. Гомес, Д Гомес, Альмірон, Кубас, Галарса, Енкісо.

: Гілл, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Г. Гомес, Д Гомес, Альмірон, Кубас, Галарса, Енкісо. Франція: Меньян, Дінь, Упамекано, Кунде, Саліба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олісе, Баркола.

В Україні гру наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,20. Нічия – 7,00. Виграш представників Південної Америки – 16,00.

Прохід Парагваю до наступної стадії турніру – 9,00. На те, що "Ле Бльо" проб'ються до 1/4 фіналу – 1,07.

Нагадаємо, збірна Франції розгромила команду Швеції у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу, а Парагвай сенсаційно здолав Німеччину.

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