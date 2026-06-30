Лідер Нідерландів не зміг назвати причину вильоту з Мундіалю: У мене зараз відчуття спустошеності

Півзахисник збірної Нідерландів та каталонської Барселони Френкі де Йонг зізнався, що йому складно знайти причину поразки від Марокко в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова наводить De Telegraaf.

Футболіст "помаранчевих" не став давати оцінку своїй команді за виступ на Мундіалі, адже колектив вилетів із турніру вже у першому раунді плейоф.

"Зараз важко сказати, у чому була причина (поразки – прим. ред.). У мене зараз відчуття спустошеності. Яку оцінку я б поставив за цей турнір? Не знаю. Ми вилітаємо вже в першому раунді плейоф, а це зовсім не те, на що ми сподівалися. Це, звісно, незадовільно", – сказав де Йонг.

Нагадаємо, що основний час матчу закінчився нічиєю 1:1, а по пенальті футболісти Мохамеда Уахбі були точнішими – 3:2. Найкращим гравцем протистояння став захисник Фулгема та збірної Марокко Ісса Діоп, який перевів гру у серію пенальті.

Раніше виліт "помаранчевих" із Мундіалю прокоментували капітан Нідерландів Вірджил ван Дейк та головний тренер національної команди Роналд Куман.